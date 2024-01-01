Алёна Бронникова По факту поджога офиса «Единой России» в Перми возбуждено уголовное дело В совершении преступления подозреваются мать и дочь Поделиться Твитнуть

Задержанными по подозрению в поджоге офиса «Единой России» на ул. Плеханова в Перми оказались мать и дочь из п. Гайны. Об этом сообщил первый замсекретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев.

«Подозреваемые в совершении поджога регионального отделения партии "Единая Россия" задержаны, преступление раскрыто сотрудниками полиции. Ими оказались жительницы п. Гайны: мать 1970 г. р, и дочь 2004 г. р. Причины, побудившие их к совершению преступления будут установлены в рамках расследования уголовного дела», — сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ | Пермский край» ВКонтакте.

В данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). По информации СМИ, за совершение преступления задержанным обещали деньги.

Напомним, офис «Единой России» загорелся около полуночи 23 октября. Причиной пожара стал поджог. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылись.

Из-за поджога выгорело одно помещение, организационный отдел партии. Остальные помещения пострадали от продуктов горения.

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