Полиция задержала подозреваемых в поджоге пермского офиса «Единой России» По предварительным данным, за совершение преступления им были обещаны деньги Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Правоохранительные органы Прикамья задержали подозреваемых в поджоге офиса партии «Единая Россия» на ул. Плеханова в Перми. Об этом сообщил телеграм-канал «Погоны и галстуки».

По сведениям издания, женщины являются родственницами: «Скорее всего, это мать и дочь».

По предварительным данным, за совершение поджога им были обещаны деньги. В полиции информацию о задержании подозреваемых пока не комментируют.

Напомним, офис «Единой России» загорелся около полуночи 23 октября. Причиной пожара стал поджог. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. После этого женщины скрылись.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев прокомментировал ситуацию с ночным поджогом. «Негодяи будут пойманы», — заявил он.

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