Ветераны СВО пообещали награду за информацию о поджигательнице партийного офиса в Перми Поделиться Твитнуть

фото предполагаемой поджигательницы / Телеграм-канал «Прикамские витязи»

Телеграм-канал «Прикамские витязи» пообещал награду за помощь в поимке подозреваемых в поджоге офиса партии «Единая Россия» в центре Перми минувшей ночью.

Сначала издание распространило ориентировки на двух женщин, предположительно совершивших поджог, а затем опубликовало ещё одну фотографию вероятной преступницы, снабдив пост записью: «Человек, у которого сегодня плохое настроение. За достоверную информацию об этой незадачливой диверсантке гарантируем вознаграждение. Пока актуально».

Телеграм-канал «Прикамские витязи» был создан в сентябре 2022 года, его авторы — ветераны боевых действий, в том числе СВО. Ресурс специализируется на патриотической тематике.

Напомним, офис «Единой России» загорелся около полуночи 23 октября. Причиной пожара стал поджог. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. После этого женщины скрылись.

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев прокомментировал ситуацию с ночным поджогом. «Негодяи будут пойманы», — заявил он.

Григорьев обратил внимание, что исполком партии находится в пристройке к многоквартирному дому.

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