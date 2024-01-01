Поджигательницы офиса партии «Единая Россия» в Перми попали на камеры наблюдения Ориентировки с приметами раздали сотрудникам полиции Поделиться Твитнуть

предполагаемые поджигательницы офиса "Единой России" в Перми / скриншот с камер наблюдения

В сети появились ориентировки на женщин, предположительно устроивших минувшей ночью поджог офиса партии «Единая Россия» в Перми на ул. Плеханова, 12.

Одной подозреваемой на вид 45 лет, имеет светлые волосы, нормальное телосложение. Одета была в толстовку белого цвета, синие джинсы и серые кроссовки. Возможно, имеет ожоги рук и лица.

Второй подозреваемой на вид 30 лет. У неё темные волосы, нормальное телосложение, Одета в чёрную куртку, светлую толстовку, спортивные штаны чёрного цвета, белые кроссовки.

Женщины также попали в объектив камер видеонаблюдения. Скриншоты с приметами раздали сотрудникам полиции.

Напомним, офис партии загорелся около полуночи, а причиной пожара стал поджог. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем забросали помещения бутылками с зажигательной смесью. После этого женщины скрылись.





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