В центре Перми две женщины подожгли офис «Единой России» Свои действия они снимали на камеру Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о ночном пожаре в центре Перми. Как рассказали в ведомстве, он вспыхнул в одноэтажной пристройке к многоквартирному жилому дому по ул. Плеханова незадолго до полуночи.

К месту вызова были направлены 43 пожарных и 11 единиц техники. Площадь возгорания, которое удалось ликвидировать в 00 час. 04 мин., составила 40 кв. м.

фото: ЧП ДТП Пермь

Позже выяснилось, что горел офис регионального отделения «Единой России» в Пермском крае (ул. Плеханова, 12), а причиной пожара стал поджог.

Как рассказали perm.aif.ru молодые люди, ставшие очевидцами ЧП, поджигательницами были две женщины: одна среднего возраста, другая моложе.

«Одна снимала всё на видео, другая била окно. Когда разбила — начала всё поджигать», — сообщил свидетель.

Сначала поджигательница воспользовалась газовой горелкой, в результате чего случайно обожгла свою руку — её рукав загорелся. Затем она сняла куртку, под которой были прикреплены к одежде скотчем бутылки с горючей смесью, которые она стала забрасывать внутрь помещения.

Согласно рассказам свидетелей, вскоре в здании раздался звук хлопка, после чего обе женщины спокойным шагом направились к ул. Ленина, не проявляя признаков волнения и не обращая внимания на окружающих.

«Сгорел рабочий кабинет, где располагается организационный отдел. С завтрашнего дня исполком будем размещать в других помещениях»,— рассказал изданию первый замсекретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев.





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