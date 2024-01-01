«Негодяи будут пойманы»: в «Единой России» прокомментировали поджог офиса в Перми Партийцы считают, что поджигателям не место в обществе Поделиться Твитнуть

Вячеслав Григорьев

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Пермском крае Вячеслав Григорьев прокомментировал ситуацию с ночным поджогом офиса исполнительного комитета регионального отделения ЕР в центре Перми.

По его словам, в результате поджога выгорело одно помещение, организационный отдел партии. Остальные помещения пострадали от продуктов горения.

«На видеокамерах зафиксированы люди, которые, предположительно, совершили поджог. На месте обнаружены пять бутылок с зажигательной смесью и горелка. Сейчас идёт следствие, будет дана правовая оценка. Негодяи будут пойманы. Обращаю внимание на то, что исполком находится в пристройке к большому жилому дому, наверху детская площадка. Поэтому это подонки, которым нет места в нашем обществе. Так оно и будет», — сказал Григорьев.

Напомним, офис «Единой России» загорелся около полуночи. Причиной пожара стал поджог. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем забросали помещения бутылками с зажигательной смесью. После этого женщины скрылись.

Позже в сети появились ориентировки на них.

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