Александра Пермякова Поджигательниц офиса «Единой России» задержали в 400 км от Перми Мать и дочь после поджога успели скрыться в родном посёлке Поделиться Твитнуть

предполагаемые поджигательницы офиса "Единой России" в Перми / скриншот с камер наблюдения

Источники «Нового компаньона» рассказали подробности задержания женщин, которых подозревают в поджоге офиса «Единой России» в Перми.

Выяснилось, что в четверг, 24 октября, подозреваемых задержали в Гайнах в Коми округе и доставили в Пермь. По версии правоохранителей, мать и дочь после совершения преступления сумели уехать из краевого центра в Гайны. Расстояние между населенными пунктами составляет около 400 км.





Напомним, пожар в офисе по ул. Плеханова, 12 вспыхнул около полуночи 23 октября. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, а потом бросали в помещение бутылки с горючим. В первом часу ночи пожарные потушили открытый огонь: выгорел один рабочий кабинет на площади 40 кв. м.





Возбуждено уголовное дело. Мотивы поджога выясняются. По одной из версий, женщины могли стать жертвами телефонных мошенников, которые пообещали им деньги.

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