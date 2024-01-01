В пермском офисе «Единой России» сгорела гуманитарка Пожар произошёл в результате поджога Поделиться Твитнуть

В пермском офисе «Единой России» (ул. Плеханова, 12), где в ночь на 24 октября произошёл пожар, сгорели вещи, собранные жителями в качестве гуманитарной помощи. Об этом «Новому компаньону» сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев.

Он уточнил, что в результате поджога выгорело одно помещение орготдела «Единой России» регионального исполнительного комитета, где велась деятельность по учёту и хранению данных о членах и сторонниках партии, вёлся архив, а также хранилась гуманитарная помощь, собранная простыми жителями. Помещения, в которых находятся бухгалтерия, серверная, юридический и агитационный отделы, «Молодая гвардия», не выгорели, но пострадали от продуктов горения.

«Учётная часть партии, бумаги и документы будут восстановлены — электронная база у нас осталась. К сожалению, сгорели вещи, которые собирали люди», — добавил Вячеслав Григорьев.

Отметим, что офис находится в пристройке к жилому дому. На плоской крыше построена детская площадка. Распространение огня удалось избежать благодаря оперативным действиям пожарных и МЧС.

Напомним, офис «Единой России» загорелся около полуночи в ночь на 24 октября. Причиной пожара стал поджог. Очевидцы видели, как две женщины сначала били окна, снимая свои действия на камеру, а затем бросили в помещение бутылки с зажигательной смесью. Полиция задержала подозреваемых, ими оказались жительницы п. Гайны. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

«Единая Россия» организовала по данному адресу сбор гуманитарной помощи, куда могли обратиться все желающие помочь участникам СВО и пострадавшим жителям Курской области. Ещё один пункт сбора организован в штабе общественной поддержки Пермского края по ул. Екатерининской, 210.





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