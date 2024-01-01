Реготделение «Единой России» начало сбор гумпомощи для жителей Курской области Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

По поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» – губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области.

В настоящее время требуются:

– продукты длительного хранения в заводской упаковке (крупы, чай, кофе, сахар, сладости, консервы мясные, макароны, масло подсолнечное),

– соки детские, смеси и каши детские,

– питьевая вода (5-литровые бутылки),

– средства личной гигиены,

– медикаменты,

– одежда взрослая и детская,

– бытовая химия,

– текстиль (простыни, наволочки, одеяла, пледы, подушки, полотенца махровые, банные),

– канцтовары для детей,

– газовые горелки,

– портативные зарядные устройства,

– генераторы.

Гуманитарная помощь принимается в Региональном исполнительном комитете «Единой России» (Пермь, ул. Плеханова, 12) и в Штабе общественной поддержки Пермского края (Пермь, ул. Екатерининская, 210).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.