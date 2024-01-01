Реготделение «Единой России» начало сбор гумпомощи для жителей Курской области
По поручению секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» – губернатора Пермского края Дмитрия Махонина открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от обстрелов ВСУ жителей Курской области.
В настоящее время требуются:
– продукты длительного хранения в заводской упаковке (крупы, чай, кофе, сахар, сладости, консервы мясные, макароны, масло подсолнечное),
– соки детские, смеси и каши детские,
– питьевая вода (5-литровые бутылки),
– средства личной гигиены,
– медикаменты,
– одежда взрослая и детская,
– бытовая химия,
– текстиль (простыни, наволочки, одеяла, пледы, подушки, полотенца махровые, банные),
– канцтовары для детей,
– газовые горелки,
– портативные зарядные устройства,
– генераторы.
Гуманитарная помощь принимается в Региональном исполнительном комитете «Единой России» (Пермь, ул. Плеханова, 12) и в Штабе общественной поддержки Пермского края (Пермь, ул. Екатерининская, 210).
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