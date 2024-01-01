Извольте вложиться Спецпроект «Нового компаньона» об инвестициях Поделиться Твитнуть

В связи с постепенным переходом на российское оборудование и необходимостью модернизации мощностей у отечественных компаний выросла потребность в средствах для развития производств. Проведённый НИУ ВШЭ опрос показал, что почти половина (47%) российских промышленных предприятий нуждается в увеличении инвестиций. Предприятия Пермского края, как показывает статистика, в последние годы стараются наращивать капиталовложения в свои производства, а количество новых инвестпроектов в регионе выросло более чем в два раза.

Инвестиционная активность физлиц в Прикамье тоже высокая и, по прогнозам экспертов, в перспективе будет только расти. Подробнее о том, во что сейчас вкладывается бизнес и каким активам следует отдавать предпочтение для приумножения частного капитала, — в спецпроекте «Нового компаньона».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.