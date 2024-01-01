Инвестиционное консультирование Инвестиционный консультант поможет вам сделать первые шаги на фондовом рынке Поделиться Твитнуть

Ощутите поддержку опытного консультанта, его помощь придаст вашей работе на фондовом рынке новый импульс, что обязательно скажется на результате.

Если вы начинающий инвестор, инвестиционный консультант поможет вам сделать первые шаги:

анализирует ситуацию, выделяет факторы и события, которые могут повлиять на изменение цены акций;

информирует вас о возможном развитии событий на финансовых и товарных рынках;

осуществляет мониторинг вашего портфеля, выявляя позиции, переставшие соответствовать выбранной инвестиционной стратегии и текущей ситуации на фондовом рынке;

рекомендует потенциально высокодоходные инвестиционные идеи во втором эшелоне, генерируемые сотрудниками компании.

Если у вас есть опыт инвестиций, то инвестиционный консультант:

оказывает вам постоянную консультационную поддержку, и у вас есть возможность обращаться к нему (по телефону или лично) тогда, когда возникает необходимость совместного обсуждения инвестиционных идей;

направляет аналитическую информацию по электронной почте;

помогает в совершении операций с ценными бумагами;

отправляет комментарии по текущей ситуации на фондовом рынке с рекомендациями по формированию портфеля, регулярно рекомендует новые, подробно аргументированные инвестиционные решения;

экономит ваше время, совершая сделки в соответствии с выбранной стратегией и ситуацией на фондовом рынке (требуется выдача доверенности).

ООО «Пермская фондовая компания»

г. Пермь, ул. Монастырская, 15

Тел.: (342) 210-30-05, 210-59-89

www.pfc.ru

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