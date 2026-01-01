Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Закрытие сезона Афиша на неделю 29 июня — 5 июля Поделиться Твитнуть

Репертуар молодёжной сцены Театра-Театра пополнит спектакль по пьесе Максима Горького «Последние». Он вырос из учебной работы, ставшей лауреатом первого пермского фестиваля студенческих спектаклей «Курс на сцену». Режиссёр спектакля — Илья Лямин, магистрант совместного курса Пермского академического Театра-Театра и московского Института современного искусства по направлению «Режиссура драмы». В ролях — студенты второго года обучения совместного курса ТТ и ИСИ «Артист музыкального театра» (мастерская Бориса Мильграма).

«Последние» — история распада семьи. История, в которой самые близкие люди становятся чужими. В центре сюжета — мать, всей душой стремящаяся сохранить тепло и единство семьи. Однако её дети, взрослея в атмосфере лицемерия и жестокости, постепенно превращаются в эгоистичных, бессердечных людей, не принимающих во внимание чувств близких. Это суровый, но честный разговор о границах любви и цене безответности.

Специальная программа Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». С 1 по 5 июля пермяки смогут погрузиться в истории людей со всего мира в непривычных локациях. В программу вошли фильмы-участники фестиваля 2025 года, признанные лучшими и получившие специальные упоминания от жюри.

1 июля, 19:00, студия «ЗАПАДВОСТОК» (ул. Куйбышева, 2). «Бали» (12+, Индия). Суджата — 18-летняя девушка из маленькой индийской деревни, которая, вдохновившись кинематографом, мечтает стать игроком в кабадди. «Сезон винограда» (12+, Иран). Созревшие гроздья винограда превращаются в вино, дарящее радость и зажигающее сердца. Так и чувство влюбленных, проживших вместе жизнь, как выдержанное вино, крепнет с годами.

2 июля, 18:00, «Школа 21» (ш. Космонавтов, 111д, 4 этаж). «Кобот» (12+, Россия). Григорий Ример — молодой амбициозный предприниматель с Урала, который запускает на своем заводе производство робота нового поколения. Внезапно Ример узнает: на кону не только будущее проекта, но и его жизнь…

2 июля, 18:30, Ресурсный центр добровольчества Пермского края (бульвар Гагарина, 10). «Наперекор» (16+, Россия). Две молодые учительницы в поисках счастья решают круто изменить свою жизнь. Одна хочет убежать из провинции в мегаполис, другая уезжает из шумной столицы в село.

2 июля, 19:00, арт-резиденция MaxArt (ул. 2-я Разгуляйская, 11). «Она танцует у моря» (18+, Китай, Нидерланды. Гран-при «Большой Золотой Нанук» за лучший фильм фестиваля). Сюхуа Юй — самая известная современная поэтесса Китая. Она родилась с детским церебральным параличом в сельской местности и в 19 лет, сразу после окончания школы, вступила в брак по договоренности, лишенный любви. В 2014-м ее стихотворение «Я пройду пол-Китая, чтобы спать с тобой» стало вирусным. Она выпустила первый сборник, обрела финансовую независимость и расторгла 20-летний брак.

3 июля, 18:00, кинотеатр «Кристалл». «В активном поиске страданий» (18+ Россия). Их называют лавоголиками, созиками, одержимыми, любовнозависимыми. Люди, для которых любовь стала болезнью. После показа пройдет игра в формате «быстрых свиданий» для киноманов: знакомимся, говорим о кино и ищем компанию для походов в кино.

4 июля, 18:00, Пермская художественная галерея. «Бродячий оркестр» (18+, Италия). В заброшенном железнодорожном пропускном пункте, оккупированном музыкантами и мечтателями, талантливый и эксцентричный Чезаре дель Анна становится лидером нового музыкального течения.

5 июля, 14:00, лекторий «Сарёнок» (ул. Ленина, 100). «У ветра нет хвоста» (16+, Россия). Лучший фильм национального конкурса, приз «Малый Золотой Нанук». Ника — одна из младших дочерей в семье кочевника Ямала. Ей предстоит учиться в школе-интернате, в долгой разлуке с семьей, вдали от дома.

Джазовый квартет Валентина Лакодина с программой хитов Элвиса. Валентин Лакодин — уникальный исполнитель, объединяющий в себе талант джазового вокалиста и виртуоза контрабаса. Коллектив Валентина Лакодина базируется в Москве и регулярно выступает на известных музыкальных площадках: в клубе Игоря Бутмана, Союзе композиторов, музее-заповеднике «Царицыно», в доме блюза B.B. King. Они также принимали участие в различных музыкальных фестивалях, включая «Архангельск Блюз», «Джаз-Май» (Пенза), Rabarbra Jam Festival (Норвегия), «Джазовые Голоса» (Москва), «Джаз-Мар» (Нарьян-Мар) и «Смолджаз фестиваль» (Смоленск). В программе — знаменитые песни: Heartbreak Hotel («Отель разбитых сердец»), Don't Be Cruel («Не будь жестокой»), Love Me Tender («Люби меня нежно»), Can't Help Falling in Love («Не могу не любить»), Only You («Только ты») и многие другие — в джазовой интерпретации.

Дуэтная программа Теллиодоры и Андрея Марухина Out of soul — страстного соула в вокале певицы и современного джаза в аккомпанементе. Музыканты представят популярные и всеми любимые хиты в авторских джазовых аранжировках. В программе — такие композиции, как Toxic, Hit the road Jack, Ain’t nobody, Creep в неожиданных интерпретациях. Telliodora — певица, автор-исполнитель, работающая в России и Великобритании, вокалистка официального британского трибьют-шоу The Pink Floyd Show UK. Андрей Марухин — джазовый пианист, композитор, приверженец нестандартных музыкальных форм. Является одним из лучших пианистов мира по версии крупнейшего джазового конкурса в Монтрё (Швейцария).

В концерте примут участие пермские музыканты Максим Горбунов (бас), Роман Аверин (электрогитара) и Максим Аргудяев (барабаны).

Музыке легендарного ансамбля The Beatles посвящает концертную программу квартет «Каравай» под управлением заслуженного артиста России Олега Згогурина и присоединившиеся к нему Павел Стародубцев (фортепиано) и Ксения Длужневская (ударные).

Несколько раз и всегда с большим успехом квартет «Каравай» представлял культуру России в Великобритании. В августе 2016 года коллектив представлял Россию и Пермь на ежегодном Международном фестивале The Beatles. International Beatleweek («Международная неделя «Битлз»). «Каравай» стал подлинным открытием фестиваля. После первого же выступления поклонники ливерпульской четверки окрестили пермскую четверку «Балалайка-Битлз». В программе концерта — знаменитые композиции Here Comes the Sun, In My Life, For No One, Eleanor Rigby и другие.

Впервые показанная в 1899 году, «Царская невеста» Римского-Корсакова стала последней великой русской оперой XIX века: прощаясь с эпохой романтизма, Римский-Корсаков пишет лирико-психологическую драму, тёмная, сгущенная атмосфера которой пропитана тревожным предощущением наступления нового времени. Национальный мелос неразрывно переплетен в «Царской невесте» с напряженной интонационностью европейского музыкального языка рубежа веков — опера Римского-Корсакова с изысканной пластикой её вокального письма выглядит прообразом русского модерна. В Перми ее поставил режиссер Андрей Прикотенко, возвращающийся в Пермскую оперу два года спустя после премьеры нашумевшей постановки «Похождений повесы» Игоря Стравинского, чтобы найти неожиданные ключи к одному из главных названий отечественного репертуара в тандеме с главным дирижером театра Владимиром Ткаченко.

Роли готовят: Василий Собакин — Гарри Агаджанян, Тимофей Павленко; Марфа — Надежда Павлова, Ирина Байкова, Екатерина Проценко; Григорий Грязной — Ришат Решитов, Виталий Новиков; Малюта Скуратов — Рустам Касимов, Олег Бударацкий, Александр Егоров; Иван Лыков — Борис Рудак, Давид Есаян; Любаша — Наталья Буклага, Наталия Ляскова, Вера Кравчук; Елисей Бомелий — Анатолий Шлиман, Сергей Костарев, Матвей Мокеров; Домна Сабурова — Алина Отяковская, Надежда Бабинцева; Дуняша — Анастасия Вятскина, Александра Гайдучек; Петровна — Анна Сычева, Элеонора Шоля.

Традиционный обрядовый праздник и фестиваль, посвящённый началу заготовки сена.

Программа фестиваля:

10:00 — «Покос Коста» (в сенокосную пору): обряд встречи с участием народного театра коми‑пермяцкой песни «Вежалун»;

10:20 — молебен и благовест перед началом доброго дела;

10:30 — открытие фестиваля «Турун пуктан кад-2026», приветствие участников и гостей;

10:00-13:00 — сенокосные развлечения и мастер-классы: «Дзоридза юркытш» (венок из полевых трав), «Веськöтлан турун» (демонстрация лекарственных растений), «Покостнича» (изготовление куклы из сухого сена), «Сувенир» (изготовление берестяных изделий), «Юравны» (изготовление снопов), «Золотой сноп» (квест‑игра для детей), «Музей под открытым небом» (выставка старинной сенокосной утвари), «Ыджыт зород» (фотозона «Большой стог»);

11:00 — «Покосная пора»: выступление народных коллективов, показ восстановленного обряда «Сенокос»;

11:00 — конкурс косарей Пермского края «Чарвав, литовка»;

11:40 — «Вермась томполос» («Удаль молодецкая»): сбор скошенной травы и формирование копны и стога;

13:00 — «Шоччисян кад» («Время отдыха»): закрытие фестиваля, награждение победителей и участников.

На фестивале в одном из самых туристических посёлков Пермского края можно будет сплести венок, порисовать на камушках, поиграть в народные игры и забавы, показать силу богатырскую в турнире «Богатырский характер», поиграть всей семьей в «Кулачный мяч» (как волейбол, только отбивать мяч нужно кулаками), узнать секреты приготовления ухи от уральского шеф-повара и попробовать блюда традиционной уральской кухни, раскрыть тайны целебных напитков из уральских трав, познакомиться с географией, историей и промыслами Уральского края в «краеведческой лаборатории». В хороводе гости фестиваля загадают самое сокровенное у «Камня желаний», изготовят семейные обереги, насладятся творчеством виртуоза-балалаечника Михаила Попова и скрипача Дмитрия Докудина, познакомятся со старинными семейными традициями, узнают секрет «живинки» уральских мастеров.

«Легенды леса» — документальный фильм французского фотографа-натуралиста Венсана Мюнье. Режиссер, его отец и сын наблюдают за дикой природой и стремятся запечатлеть одного из самых загадочных лесных обитателей — глухаря. Во Франции картина получила две награды национальной кинопремии «Сезар» — за лучший документальный фильм и лучший звук. После показа главный специалист по экологическому просвещению МКУ «ГорЗеленСтрой» Алексей Лоскутов расскажет о природных территориях Перми, их обитателях и том, как научиться замечать жизнь вокруг нас.

В программе авиационного фестиваля 2026 года:

— показательные полеты и выступления пилотажных групп и воздушных асов;

— демонстрация авиационной техники;

— концертная программа, мастер-классы и зоны отдыха;

— передвижная выставка «Мощь и слава Мотовилихи» к юбилею Мотовилихинских заводов;

— для детей — мастер-класс по конструированию самолетов;

— впервые на «Крыльях» — мини-самолет от аттракциона «Аэротруба».

Полная программа мероприятия и состав пилотажных групп будут объявлены организаторами позднее.

На открытии фестиваля состоится старт соревнований по воздухоплавательному спорту с представлением пилотов и концерт «Культурный код Кунгура». Вечером жителей и гостей города ждет массовый старт аэростатов. Кроме того, в этот день в Кунгуре пройдут праздник национальных культур «Живая традиция», уличные театральные представления, соревнования по джип-триалу и турнир по уличному баскетболу.

Главное событие «Небесной ярмарки» пройдёт через неделю, 11 июля, на стадионе «Труд».

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