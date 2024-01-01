Полина Путякова журналист Бумаги стерпят Фондовый рынок сохранит позитивную динамику в 2024 году Поделиться Твитнуть

Несмотря на продолжающуюся в течение последних лет экономическую неопределённость, инвесторы не теряют оптимизма. Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, к концу января 2024 года достигло 30,2 млн человек, из них почти 700 тыс. счетов принадлежат частным инвесторам из Пермского края. Эксперты прогнозируют, что в этом году высокая инвестиционная активность физлиц и компаний сохранится. Среди активов, на которые они рекомендуют обратить внимание, — корпоративные облигации, акции металлургических предприятий и драгметаллы.

Инвестиционные возможности

С 2020 по 2023 год количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), выросло почти в 3,5 раза и сейчас составляет 30,2 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки. В Пермском крае на конец января 2024 года насчитывалось 682 329 физлиц, у которых есть брокерские счета на Мосбирже.

Исполнительный директор по рынкам долгового капитала GrottBjorn Роман Ефимов отмечает, что привлекательность и популярность частных инвестиций внутри России за последние несколько лет увеличилась как со стороны инвесторов, так и со стороны эмитентов.

«Этому способствовало окно возможностей, открывшееся после ухода брендов из недружественных стран с российского рынка. Отечественные компании получили возможность быстрой экспансии на внутреннем рынке, для чего многим из них требовалось привлечение дополнительного финансирования. Это заставило их обратить внимание на вариант финансирования через биржевые инструменты», — считает Роман Ефимов.

Свою роль, полагает он, сыграла и ключевая ставка, которая в последнее время находится в верхней границе своих значений, чем формирует интерес к долговому капиталу.

Перспективы фондового рынка в 2024 году эксперты в целом оценивают позитивно. С одной стороны, российский рынок акций по мультипликаторам стоит ниже даже своих исторических средних значений, что говорит о потенциале роста котировок. При этом и на долговом рынке в прошлом году не наблюдалось масштабных дефолтов. С другой стороны, по данным Центробанка, остатки физлиц на банковских счетах выросли на 20% за год — до 45 трлн руб.

«То есть складывается ситуация, когда есть капитал и есть инвестиционные возможности», — объясняет старший инвестиционный консультант УК «Альфа-Капитал» Илья Петросян.

В ИК «Цифра Брокер» ожидают в этом году дальнейшего роста фондовых индексов, хотя и более умеренными темпами по сравнению с 2023 годом. Потенциал роста по индексу Мосбиржи там оценивают примерно в 20%, по итогам года он может достичь 3700 пунктов.

Близкий прогноз дают и в брокерской компании «БКС Мир инвестиций»: здесь ожидают роста индекса до 4000 пунктов.

В то же время в «Тинькофф Инвестициях» считают, что недооценённости на российском рынке акций больше нет, а уровни цен достигли своих справедливых значений.

Ставка — всему голова

Основным фактором динамики рынка эксперты единогласно называют ключевую ставку Центробанка.

В «БКС Мир инвестиций» считают, что из-за её высокого уровня в первом полугодии на фондовом рынке стоит ждать затишья и только затем снижение ставки подтолкнёт рынок к росту.

Вторым ключевым катализатором рынка станут дивидендные выплаты, полагает аналитик ИК «Цифра Брокер» Анна Буйлакова. Только нефтяные компании могут направить 3,2 трлн руб. на дивиденды за 2023 год. В общей сложности российские компании могут выплатить дивидендами до 4,9 трлн руб. в 2024 году, с учётом возобновления дивидендных выплат металлургическими компаниями.

Кроме того, отмечает Анна Буйлакова, в 2024 году на рынке могут появиться порядка 20—30 новых эмитентов, которые могут провести IPO, что также открывает возможности для активных инвесторов.

Действительно, всё больше компаний делают публичные шаги в направлении IPO, согласен Роман Ефимов. Однако насколько значимой окажется эта волна и как долго продлится, по его мнению, пока вопрос открытый, поскольку неясно, сможет ли отечественный спрос удовлетворить желание эмитентов в привлечении капитала.

По информации Мосбиржи, только в первом полугодии на неё готовятся выйти семь-восемь компаний, а годовое число размещений будет двузначным. Правда, объёмы при этом ожидаются небольшие: речь может идти о 3—5 млрд руб. в среднем на одно размещение.

Ещё один тренд, который начался в 2023 году и продолжится в этом, — редомициляция ряда российских компаний, то есть смена их юрисдикции. Сейчас регистрация российской компании в недружественных странах создаёт дополнительные трудности и риски, в частности, некоторые из них фактически не могут выплачивать дивиденды акционерам в РФ из-за нарушения связи между Национальным расчётным депозитарием и Euroclear.

В «БКС Мир инвестиций» отмечают, что новости о редомициляции, выходившие в 2023 году, как правило, способствуют позитивной пере­оценке акций. Среди компаний, которые объявили о своём намерении или уже предпринимают практические шаги: OZON, TCS Group, Fix Price, HeadHunter, «Русагро» и другие.

Кроме перечисленных факторов, по словам экспертов, на колебания рынка будут влиять бюджетный дефицит, значительное изменение стоимости нефти, а также президентские выборы и геополитика.

Время облигаций

Если стоит задача увеличения доходности, Роман Ефимов в период высоких ставок предлагает обратить внимание на рынок долга, поскольку на нём год от года растёт количество небольших компаний, которые готовы привлекать средства на длительный срок со значительной премией к ключевой ставке. Помимо сегмента высокодоходных облигаций, стоит обратить внимание на текущие IPO эмитентов дебютантов. «Оба эти инструмента могут принести значительную доходность, но не стоит забывать о настолько же значительных рисках, которые они за собой несут», — говорит эксперт.

Интересные доходности инвесторы могут получить во флоутерах, добавляет Анна Буйлакова. Это корпоративные облигации, где купон зависит от величины ключевой ставки или ставки денежного рынка и премии.

Илья Петросян рекомендует формировать позиции в наиболее перспективных акциях — как с точки зрения дивидендной доходности, так и с точки зрения будущего роста финансовых показателей.

«Акции исторически награждали своих инвесторов большей доходностью, чем любой другой класс активов. Более того, в некоторых узких отраслях сейчас «голубой океан» — огромные возможности занять нишу после ухода некоторых иностранных компаний, поэтому для клиентов мы периодически находим подобные идеи прямых инвестиций в российский непубличный бизнес», — рассуждает он.

Текущая ситуация, а именно высокие значения той же ключевой ставки, создаёт хорошие условия и для консервативных инвесторов. «Им стоит обратить своё внимание на рынок облигаций — фиксировать доходности 15—17% годовых на средние сроки, 16—17% — на короткие (до года). Не забываем и про то, что денежный рынок в текущих условиях позволяет получать ставки 15,5—16% ежедневно. Подобные высокие доходности для консервативного долгового рынка — это скорее исключение, поэтому разум­но сейчас их использовать», — говорит Илья Петросян.

Также он рекомендует рассмотреть вариант замещающих облигаций, которые позволяют получать валютную доходность в рублёвом эквиваленте, поскольку валюта — это защита от девальвации рубля.

В числе антирекомендаций на 2024 год Роман Ефимов называет инвестиции в иностранные активы и криптовалюты, поскольку ввиду внешних ограничений проблемы с их реализацией могут наступить неожиданно для инвесторов.

По мнению Ильи Петросяна, также стоит обходить стороной акции компаний с мультипликаторами, близкие к своим историческим средним, а также акции низколиквидных компаний. С опаской следует относиться к сегменту высокодоходных облигаций, где премии за риск достаточно низкие, и к краткосрочным облигациям федерального займа, доходности которых ниже доходностей денежного рынка.

«Также я бы посоветовал не относиться к каждому новому IPO на российском рынке как к истории, в которой нужно непременно поучаствовать», — заключает эксперт.

В «БКС Мир инвестиций» советуют держать в фокусе в 2024 году следующие отрасли: металлургия, добывающая промышленность, финансы, девелопмент, технологии, медиа и телекоммуникации и ретейл. Взгляд на обрабатывающие производства, не связанные с металлургией, — негативный. На нефтегазовую, электроэнергетическую и транспортную отрасли — нейтральный. Среди конкретных акций с наибольшим потенциалом роста аналитики компании называют «Северсталь», «Мечел», «Татнефть», «Сбер», TCS Group, «Магнит» и «ЛУКОЙЛ».

В то же время в компании отмечают, что для получения дохода выше среднего по рынку можно обратить внимание на недооценённых аутсайдеров. Цена покупки акции важнее, чем будущие дивиденды: в рублях они могут быть невысоки, но благодаря низкой точке входа доходность в процентах будет высокой. Среди таких недооценённых эмитентов, по мнению аналитиков компании, — «ПИК», ВТБ, X5 Group и «Газпром». Также потенциалом роста свыше 50% обладают «Мечел», «Яндекс», «ПИК», TCS Group и ВТБ.

В ФГ «Финам» к списку перспективных отраслей добавляют золотодобычу, поскольку, несмотря на санкции, отрасль сохранила возможность реализовывать золото внутри РФ и через дружественные страны. Золотодобытчики выигрывают и от роста цен на драгметаллы, и от ослабления курса рубля.

Защитные активы

Ещё один актив, который выполняет в инвестпортфеле защитную функцию, — это само золото. Однако сейчас эксперты УК «Альфа-Капитал» не рекомендуют выделять на него более 5—10% от капитала.

«Золото не приносит владельцу регулярного дохода, в отличие от акций и облигаций. Доход возникает только при росте стоимости самого актива. А сейчас стоимость золота на глобальном рынке на фоне роста спроса уже выросла до своего исторического максимума и, на наш взгляд, находится на справедливом уровне», — аргументирует свою позицию Илья Петросян.

Иной точки зрения придерживается Анна Буйлакова. Она отмечает, что до 2022 года почти всё добываемое в России золото отправлялось на экспорт, преимущественно (90%) в Великобританию. Однако после введения санкций отрасль существенно перестроилась: теперь физические лица скупают порядка трети объёма добычи, а экспортное золото уходит в Китай и страны Персидского залива. По наблюдениям эксперта, аппетит частных инвесторов к золоту и прочим драгметаллам на протяжении последних полутора лет растёт, а Мосбиржа в прошлом году зафиксировала исторический рекорд по объёму торгов на рынке драгметаллов.

«Будущее золота как инвестиции в России, на наш взгляд, только набирает обороты. После введения для россиян существенных ограничений на инвестиции список инструментов для вложений сократился. В таких условиях с постоянно растущими геополитическими рисками золото может и далее пользоваться спросом у частных инвесторов и по итогам 2024—2025 годов установить новый рекорд», — резюмирует Анна Буйлакова.

Другими альтернативными инструментами традиционно считаются недвижимость и валюта. Что касается недвижимости, то в «Тинькофф Инвестициях» её перспективы связывают с будущим льготных ипотечных программ. Тем не менее в компании полагают, что вложения в недвижимость актуальны как минимум в качестве способа защиты от инфляции.

Инвестиции в валюту также страхуют риск обесценивания рубля. Однако доллар и евро уже не подходят для этих целей, поскольку с ними связаны другие риски, в том числе ограничение обращения. В то же время юани как валюта и юаневые инструменты вполне могут использоваться. В «Тинькофф Инвестициях» ожидают роста спроса на эту валюту.

«Кроме того, в 2024 году мы ждём оживления на рынке размещений юаневых облигаций крупнейшими российскими компаниями. Сейчас юаневый долг уже выглядит довольно интересно для инвесторов, что может повысить спрос на него. Вместе со спросом придёт и предложение», — говорят эксперты компании.

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