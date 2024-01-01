Центр аддитивных технологий — инновационные инвестиции Поделиться Твитнуть

3D-печать лопаток авиационного двигателя

Прикамье — промышленный регион России. Предприя­тия края активно ищут решения усложняющихся производственных задач, что приводит к развитию новых технологий, например 3D-печати. Аддитивные технологии на слуху у каждого, 3D-принтеры покупают уже в начальные классы, а при создании новых типов аэрокосмических двигателей широко применяют металлическую и полимерную печать.

Мнимая простота 3D-печати «нажал кнопку и получил деталь» привлекла желающих заработать на технологии будущего. Бизнесмены приобретают оборудование без анализа и разочаровываются в полученном результате, так как инвестиции долго не могут окупить затраты на производство. Это происходит из-за отсутствия опыта и понимания специфики аддитивной сферы. Однако при правильном подходе создание собственного центра аддитивных технологий на основе анализа потребностей рынка и производственного плана — выгодная инвестиция в средства производства с высокой маржинальностью.

Генеральный директор ООО «ИННФОКУС» Михаил Артюшков

Центры аддитивных технологий — отдельные участки, цеха или целые производства, оснащённые 3D-принтерами, подобранными с учётом задачи и конъюнктуры рынка. Помимо самих установок печати, неотъемлемой частью центров является лабораторное оборудование для контроля, оптические 3D-сканеры, станки для постобработки, склады для безопасного хранения материалов, нередко и собственные конструкторские бюро. Несмотря на высокий инвестиционный входной порог в данный бизнес, он приносит хорошие дивиденды, особенно сегодня, когда импортозамещение и необходимость ускоренного вывода продуктов на рынок как никогда актуальны.

Преимущество аддитивного производства заключается в его гибкости: нет необходимости в остановке производственной линии для замены выпускаемой продукции. Каждый цикл печати — новая геометрическая форма детали или сразу несколько, что позволяет сократить время производства, улучшить качество продукции и снизить издержки.

Может показаться, что рынок в России уже перенасыщен подобными аддитивными центрами и океан становится алым, но в действительности потребность в аддитивных технологиях только растёт. По нашим данным, ожидание очереди на печать в ЦАТе — в среднем от трёх месяцев. Опираясь на ежегодные отчёты Wohlers Associates и Ассоциации развития аддитивных технологий, динамику рынка аддитивных технологий, демонстрирующих стабильный рост глобально и внутри России, можно сказать, что спрос на качественные услуги 3D-печати из металлов и инженерных полимеров намного превышает предложение и к концу 2023 года объём рынка уже составил 4,15 млрд руб. К 2030 году этот объём увеличится до 13,2 млрд руб.

Один из вариантов реализации подобного сценария инвестирования — участие в оснащении технопарков. Технопарк — научно-технический имущественный комплекс, в котором объединены объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки и учебные заведения, а также научно-исследовательские институты, куда входят и центры аддитивных технологий.

Основная идея заключается в предоставлении доступа к современному оборудованию и экспертным знаниям в области аддитивного производства. Технопарки снимают часть нагрузки с плеч владельцев ЦАТов. Например, члены технопарка получают привилегии в виде льготной арендной ставки, доступа к помещениям общего пользования, помощь в поиске клиентов. Заказчики обращаются в ЦАТ для создания прототипов, изготовления запчастей или серийного производства своих изделий в дальнейшем. Это позволяет существенно сократить время и затраты на разработку и производство новых продуктов.

Дорогостоящие вложения в подобные проекты требуют взвешенного решения, подкреплённого экспертным заключением, которое обезопасит от подводных камней при запуске и реализации. Опыт команды «ИННФОКУС» в аддитивных технологиях составляет более 12 лет, что стало основой полутора сотен успешно реализованных проектов, в том числе по разработке аддитивных центров с нуля для заказчиков из двигателестроения и нефтегазовой отрасли (фрагмент из проектной документации ЦАТа представлен на иллюстрации).

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