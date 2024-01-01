Екатерина Артёмова Вложились по полной В Пермском крае зафиксирован резкий рост капиталовложений в производство Поделиться Твитнуть

Начиная с 2021 года в Пермском крае наблюдается постепенный рост инвестиций в основной капитал. Сначала он был довольно медленным и не превышал 3,5%, но за три квартала 2023 года инвестиции выросли сразу более чем на 20%. Представители делового сообщества и эксперты считают, что главной причиной всплеска инвестиционной активности стала возникшая у предприятий необходимость обновить свои изношенные мощности и заменить часть импортного оборудования, которое больше не поставляется из-за санкций, отечественным.

Предприятия инвестируют в себя

В «пандемийном» 2020 году в Пермском крае было зафиксировано снижение инвестиций в основной капитал на 7,3%. Но затем, несмотря на продолжавшуюся турбулентность экономики, инвестиционная активность предприятий региона стала восстанавливаться. По данным Пермьстата, в 2021 году инвестиции в основной капитал в Прикамье выросли на 3,5% относительно предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2022-м — на 1,2%.

Данных за весь 2023 год у Пермьстата пока нет, только за три квартала. В общей сложности за январь—сентябрь прошлого года организациями региона было освоено 233 млрд руб. инвестиций, что на 23,1% больше, чем в январе—сентябре 2022-го.

Заметнее всего нарастили объём инвестиций организации, работающие в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, — в 2,3 раза год к году, до 2,4 млрд руб. В 2,1 раза, до 4,8 млрд руб., выросли инвестиции в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений. Также существенно увеличили объём инвестиций строительные компании (2,5 млрд руб., +91,9%), учреждения в сфере образования (6,3 млрд руб., +88%), организации в области здравоохранения и социальных услуг (8,6 млрд руб., +28,4%). Однако основной объём освоенных инвестиций традиционно приходится на обрабатывающие предприятия (96,3 млрд руб., +34,7% год к году), компании, ведущие добычу полезных ископаемых (47 млрд руб., +12,4%), и организации, которые занимаются транспортировкой и хранением (26,6 млрд руб., +33,3%).

Если рассматривать видовую структуру инвестиций в основной капитал, то больше всего средств в прошлом году предприятия тратили на строительство нежилых зданий и улучшение земель — 114,2 млрд руб., или 49% от общей суммы освоенных за три квартала инвестиций. Компании также инвестировали в машины и оборудование (93 млрд руб.), жилые здания (5,3 млрд руб.), объекты интеллектуальной собственности (5,5 млрд руб.).

О росте инвестиционной активности говорит и появление всё большего числа новых инициатив со стороны бизнеса. В частности, компании региона стали чаще презентовать свои проекты региональному совету по предпринимательству и улучшению инвестклимата и заявляться на получение для своих предложений статуса прио­ритетного инвестиционного проекта (ПИП). Этот статус позволяет инициатору получить административную поддержку органов власти на всех этапах реализации проекта, а также земельные участки на льготных условиях и возможность воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета. По данным Агентства инвестиционного развития (АИР) Пермского края, в период с 2021 по 2023 год включительно количество инициатив со статусом ПИП увеличилось более чем в два раза. В 2021 году такой статус получили 12 проектов, в 2022-м — 27, в 2023 году — 30 проектов. В общей сложности сегодня правительство Прикамья оказывает поддержку 88 приоритетным проектам с общим объёмом инвестиций более 636 млрд руб.

Вынужденная модернизация

В АИР положительную динамику инвестиционной деятельности компаний Прикамья объясняют тем, что изменения, происходящие в российской экономике в связи с санкционными ограничениями, создали синергетический эффект взаимодействия бизнеса и власти, как на региональном, так и на федеральном уровне.

«В том числе созданные за последнее время в Пермском крае благодаря усилиям главы регио­на Дмитрия Махонина максимально открытые и прозрачные условия для деятельности бизнеса позволяют предпринимателям выбирать регион как успешное место локализации или развития своего бизнеса», — прокомментировали в агентстве.

Резкий рост инвестиций в 2023 году, по мнению председателя реготделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», директора Краснокамского ремонтно-механического завода Дмитрия Теплова, обусловлен двумя факторами. Во-первых, предприятиям региона приходится расширять и модернизировать производство, так как спрос на их продукцию существенно увеличился.

«В Пермском крае расположено много оборонно-промышленных предприятий, чья продукция сегодня востребована. Также у нас есть машиностроительные предприятия, которые выпускают оборудование для разных отраслей промышленности. После ухода с российского рынка американских и европейских производителей они тоже стали активнее развиваться, стремясь занять освободившуюся нишу. Плюс наши основные экспортёры — предприятия химической промышленности — к 2023 году уже смогли перестроить логистику и найти новые рынки сбыта в дружественных странах, и теперь у них также вновь появились возможности для инвестиций», — поясняет Дмитрий Теплов.

Вторым фактором, по его словам, стала возникшая у многих предприятий необходимость замены иностранного оборудования на российское. «Ранее уже были волны такого импортозамещения. Сначала в 2009—2010 годах, затем в 2014—2015 годах. Но тогда стремление компаний перейти на отечественное оборудование было обусловлено, скорее, экономическими факторами — иностранное было слишком дорогим из-за роста курса валют. В 2022—2023 годах дело было уже не столько в цене — некоторое зарубежное оборудование стало просто нельзя купить. Во многих отраслях ситуация была просто безвыходной, и предприятия стали искать поставщиков техники и компонентов внутри страны», — рассказывает глава реготделения «Деловой России».

Доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Роман Николаев соглашается, что отчасти рост инвестиций связан с вынужденной заменой некоторого иностранного оборудования. Вместе с тем он полагает, что в большей степени сказался отложенный эффект.

«Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал, как и все индексы, считается по отношению к предыдущим периодам. Поэтому я бы искал причины роста, который наблюдается сегодня, там. Начиная с 2013-го инвестиции в основной капитал в регионе ежегодно уменьшались на 3—5%. В 2019 году негативный тренд удалось переломить и инвестиции выросли на 8,5%. В 2020-м этот результат удержать не удалось, но в 2021 году, ещё до санкций, показатель снова пошёл в рост. При этом ещё до 2019 года потребность в инвестициях была — основные фонды прикамских предприятий были одними из самых изношенных в ПФО. Сейчас, видимо, пришло время, когда откладывать обновление уже просто нельзя, и многие предприятия вкладываются в модернизацию. На фоне низкой инвестиционной активности предыдущих лет рост капиталовложений, конечно, выглядит внушительно», — говорит Роман Николаев.

Он также называет ещё два фактора, которые способствовали сильному росту инвестиций в Прикамье в 2023 году. Это юбилей города Перми, к которому было приурочено большое количество инвестпроектов в сфере культуры и досуга, а также увеличение объёмов жилищного строительства в регионе.

«Если посмотреть на статистику, то как раз в этих отраслях зафиксирован существенный рост инвестиций», — обращает внимание эксперт.

Затишье после бума

В краткосрочной перспективе рост объёма инвестиций продолжится, прогнозирует Дмитрий Теплов.

«В этот период активного инвестирования было запущено много проектов, которые теперь предстоит завершить», — объясняет он.

Однако он считает, что повышение Центральным банком ключевой ставки «гасит» экономическую активность в целом и тормозит развитие предприятий.

«Компаниям становится сложно привлекать средства на модернизацию производства и реализацию других инициатив. Думаю, если ключевая ставка ЦБ не начнёт снижаться, то в среднесрочной перспективе мы всё-таки увидим, что инвестиционная деятельность предприятий региона постепенно стабилизируется, а потом может пойти на спад», — говорит Дмитрий Теплов.

Роман Николаев даёт аналогичный прогноз. Он полагает, что в ближайшее время предприятия продолжат активно инвестировать, так как обновление основных фондов и замена импортного оборудования — не быстрый процесс, и займёт ещё несколько лет. Кроме того, из-за роста объёмов выпуска продукции и увеличения кадрового дефицита у компаний будет потребность в дальнейшей автоматизации и роботизации производств. В то же время могут снизиться объёмы жилищного строительства, так как на рынке недвижимости из-за высоких цен на жильё и снижения численности населения, скорее всего, наступит затишье. Также в ближайшие годы должны завершиться оставшиеся проекты, запланированные к 300-летию Перми, и влияние этого фактора тоже сойдёт на нет.

«Вероятно, в итоговой статистике за 2023 год мы увидим рост инвестиций в основной капитал на 20—25% к предыдущему году. Так как ряд факторов, которые этому поспособствовали, продолжат действовать, в 2024 году инвестиции, с большой вероятностью, продолжат расти, но, возможно, не такими быстрыми темпами. Затем в течение нескольких лет будет стагнация, а позже инвестиции начнут медленно снижаться. Но давать прогноз на долгосрочную перспективу сейчас сложно. На инвестиционную активность влияет очень много факторов, как внутренних, так и внешних, предугадать которые зачастую нельзя», — отмечает эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.