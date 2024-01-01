Екатерина Артёмова Предложения на миллион Краевые власти сделали сборник возможных инвестпроектов для бизнеса Поделиться Твитнуть

Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края 1 марта опубликовало на своём сайте сборник инвестиционных предложений. В министерстве отметили, что это только первая версия документа и в дальнейшем он будет регулярно обновляться. На данный момент сборник включает в себя 50 инвестиционных площадок в разных муниципалитетах региона, на которых предприниматели могут реализовать перспективные проекты в сферах спорта, дополнительного образования, туризма, промышленности и сельского хозяйства. «Новый компаньон» сделал подборку наиболее интересных предложений из сборника.

Крытый экстрим-парк

Под этот объект планируется отвести участок площадью 2,5 га в пермском микрорайоне Нижняя Курья. На данной территории должно разместиться здание самого экстрим-парка площадью 6—7 тыс. кв. м, внутри которого можно будет кататься на велосипедах, самокатах и скейтбордах. Кроме того, инвестору предлагается построить спортивные залы, спортплощадки и уличный памп-трек — специальную неровную велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и контруклонов.

Реконструкция поликлиники в гостиницу

Речь идёт о здании закрывшейся более 10 лет назад поликлиники на ул. Лебедева, 11, рядом с УДС «Молот» в Перми. Здание является объектом культурного наследия и в прошлом году было изъято в краевую собственность. Сейчас в бывшей поликлинике планируется разместить гостиницу, которая, как указано в сборнике, станет частью единого спортивного кластера, формируе­мого на проектируемой территории.

Производство варенья

Этот проект подразумевает создание целого комплекса по заготовке дикоросов и производству из них варенья под единым брендом. Производственные площадки для переработки сырья предлагается сделать три: в деревне Загарье (Юрлинский округ), в деревне Федорцова (Красновишерский округ) и в городе Чердыни. Собирать сами дикоросы можно будет на территории этих муниципалитетов, а также расположенных рядом Косинского, Кочёвского, Кудымкарского, Юсьвинского и Гайнского округов.

Ферма КРС на 4,5 тысяч голов

Сейчас в Верещагино строится крупнейшая в Пермском крае молочно-товарная ферма на 3,7 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). Теперь краевые власти предлагают инвесторам реализовать ещё более масштабный проект, но уже мясного направления — построить животноводческое хозяйство до 4,5 тыс. голов и разводить там коров абердин-ангусской породы. Разместить новую ферму планируется на участке площадью 15,2 га в селе Орда.

Питомник растений

На участке 24 га в урочище Казаноги (Очёрский муниципальный округ), в 17 км от федеральной трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург, планируется создать питомник растений. Предполагается, что там будут выращивать саженцы плодово-ягодных и орехоплодных культур, декоративные лиственные и хвойные деревья и кустарники, кассеты (мультиплаты) с укоренёнными зелёными черенками.

Предприятие по изготовлению мебели

Под организацию этого производства регион готов выделить участок площадью 1,5—2 га в Соликамске, на ул. Всеобуча. Здесь можно создать предприятие по изготовлению корпусной мебели в партнёрстве с производителями ДСП и МДФ, чьи мощности расположены на соседней территории. Привлекательность данного инвестпредложения краевые власти обосновывают большой ёмкостью рынка производства мебели в России — 438 млрд руб., а также произошедшим за последний год ростом спроса на изготовление мебели на заказ на 78%.

База отдыха на воде

В южной части Соликамска, в устье реки Усолки, бизнесмены могут построить базу отдыха. Её планируется разместить на пляже недалеко от лодочной станции «Нептун». Саму базу отдыха предлагается назвать так же. По задумке властей региона, это должно быть комфортное пространство для отдыха на воде с шезлонгами, кафе, прокатом сапов, катамаранов и лодок.

Большой ФОК с гостиницей

Ещё одна инвестиционная площадка в Соликамске. Здесь предлагается построить крупный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Под эти цели может быть выделен участок площадью 1,5 га в жилом развитом районе города. Новый ФОК должен полностью удовлетворять потребность муниципального заказа (занятия для школьников и воспитанников детских садов) и запрос жителей Соликамска на занятия спортом, а также соответствовать уровню, необходимому для проведения региональных соревнований. Рядом с ФОК нужно построить стадион, теннисный корт и гостиницу.

Комплекс для единоборств

Снова физкультурно-оздоровительный комплекс, но на этот раз узкоспециализированный — для единоборств. Для него отводится участок 0,7 га на ул. Челюскинцев, 3 в Березниках. Цель проекта — повысить уровень спорт­сменов, занимающихся боксом, самбо, дзюдо и ММА, а также привлечь к занятиям этими видами спорта жителей города. Предполагается, что ФОК даст возможность проводить в Соликамске соревнования по различным видам единоборств не ниже краевого уровня.

Оранжерея

Инвестплощадка под этот проект находится в Березниках. На указанном в сборнике участке расположено двухэтажное здание, которое занимает МБУ «Дом детско-юношеского туризма и экскурсий». Потенциальному инвестору предлагается благоустроить территорию учреждения и построить здесь оранжерею (дендрарий). Стоит отметить, что в Березниках подобный объект был ещё в начале 2000-х годов. Тогда СМИ писали, что местные власти провели конкурс на лучший эскиз дендропарка. Но в итоге проект так и не был реализован.

Лыжероллерная трасса

Проект предполагает создание целого кластера с лыжными и лыжероллерными трассами, а также прогулочными дорожками и спортивной площадкой в селе Частые (Частинский муниципальный округ). Под создание трассы планируется отвести участок площадью 29 га недалеко от лыжной базы «Мечта».

Развлекательный парк на Ледяной горе

Ледяная гора на окраине Кунгура вместе с Кунгурской ледяной пещерой входит в единый историко-природный комплекс регионального значения. На горе находится сосновый бор общей площадью 152 га. Предприниматели могут создать на территории бора развлекательный парк на открытом воздухе с сетью благоустроенных турист­ских экотроп, веломаршрутов, зон рекреации и интерактивных развлекательных площадок.

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