Мы будем жить теперь по-новому Рассказываем, какие законы и правила вступают в силу в июне и какие события произойдут Поделиться Твитнуть

В июне произойдёт много важных изменений в России и Пермском крае. После четырёхмесячного перерыва снова начнут оформлять загранпаспорта на 10 лет. Поездка на поезде может обойтись в половину дешевле. Биометрию начнут брать без нашего согласия. На пляжах краевого центра станет безопаснее! А в Перми отметят 300-летие города. Точнее, начнут отмечать...

Снова выдают биометрические паспорта

С 1 июня в Пермском крае, как и по всей России, возобновляется приём заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов, действующих 10 лет (паспорта старого образца выдаются на срок вдвое меньше). Заявления можно подать в территориальный орган ведомства, через МФЦ, либо направить через «Госуслуги».

Напомним, приём заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца в России приостановили со 2 февраля. Тогда в Гознаке связали ситуацию с перенастройкой оборудования на заводе-изготовителе электронной начинки документа. И, конечно, повлияли санкции, введённые на фоне СВО: на предприятии столкнулись с дефицитом расходного материала, который поставляли немецкая компания Infineon и нидерландская NXP.

Авторизация на «Госуслугах». Теперь только двойная

С 1 июня для входа в личный кабинет на портале «Госуслуг» ввести логин и пароль будет недостаточно. От граждан потребуется пройти дополнительную аутентификацию.

Программу двойной проверки начали постепенно внедрять ещё с 1 марта, теперь же она обязательна для всех пользователей на портале.

Двухфакторная авторизация призвана защитить пользователей «Госуслуг». В минцифре признались, что действующая до этого система защиты была недостаточной.

В поездку со скидкой!

С 1 июня по 31 августа детям 10-17 лет будет доступна 50-процентная скидка на проезд в поездах дальнего следования. В холдинге «Российские железные дороги» подчеркнули, что скидка действует в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых «Ласточках», а также в двухэтажных купейных вагонах.

В РЖД напоминают, что при посадке в поезд юному пассажиру придётся предъявить не только проездной документ, но и документ, удостоверяющий личность, на основании которого приобретён билет (до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

Участников СВО поддержит Фонд

Во всех регионах РФ с 1 июня должны начать работу отделения фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Его создание 3 апреля утвердил президент России Владимир Путин. Фонд займётся оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боёв в Донбассе начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих.

В Прикамье филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся 30 мая. Он расположился в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59).

В числе задач филиала фонда — содействие в получении полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов.

Возглавил Пермский филиал фонда «Защитники Отечества» Константин Строгий.

Соцвыплаты выдадут по-новому

С 1 июня меняется график выплат на детей. Ранее регионы могли устанавливать свои сроки, но теперь Социальный фонд России будет переводить деньги в единые дни по всей стране.

Так, единое детское пособие будет выплачиваться 3-го числа каждого месяца; выплаты из материнского капитала будут производиться 5-го числа; а пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будет выплачиваться 8-го.

Если деньги доставляются «Почтой России», то даты выплат зависят от графика работы конкретного почтового отделения.

Биометрию будут брать без согласия

С 1 июня ЦБ, другие банки, любые компании и индивидуальные предприниматели, нотариусы, государственные и муниципальные органы будут обязаны передавать биометрические данные россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без согласия людей. Передаче подлежат изображение лица и запись голоса. При этом организации за 30 дней должны проинформировать человека о передаче его данных.

Отказаться от передачи биометрии можно в письменной форме через МФЦ. Компании и госструктуры не смогут отказать людям в услугах, если те откажутся сдавать биометрию. Узнать об использовании своих биометрических данных можно через «Госуслуги». По общему правилу обработка биометрических персональных данных вне ЕБС запрещена.

Также с использованием единой биометрической системы будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций: например, на предприятия оборонно-промышленного комплекса или субъекты критической инфраструктуры.

Поддержка самозанятых

С 29 июня 2023 года в России всем физическим лицам разрешается регистрировать товарные знаки. В частности, теперь этим правом смогут воспользоваться самозанятые и люди, оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам. Раньше владеть товарными знаками могли только юрлица и индивидуальные предприниматели.

Товарный знак — это один из самых востребованных сейчас объектов интеллектуальной собственности, который становится важным элементом ведения бизнеса.

Ожидается, что регистрация товарных знаков физлицами будет востребована в первую очередь в секторах, связанных с изготовлением украшений и кондитерских изделий, и в некоторых других сферах, в которые активно вовлечены самозанятые.

Трамваи и автобусы перешли на лето

С 1 июня в общественном транспорте Перми вводится летнее расписание. Оно меняется ежегодно по причине сезонного перераспределения пассажиропотока.

Как сообщили в мэрии, в этом году по итогам проведённого анализа было принято решение не уменьшать выпуск на большинстве направлений в связи с ростом пассажиропотока относительно прошлого года. Летнее расписание будет введено только на 25 автобусных маршрутах из 70. Сокращений по трамвайным маршрутам не планируется.

Кстати, при переходе на летний режим автобусы и трамваи прошли традиционную генеральную уборку. Власти также пообещали усилить проверку работы кондиционеров.

Отдых у воды стал безопаснее

Спасатели в Перми с 1 июня начинают дежурить в популярных местах отдыха у воды до их официального открытия. Причина — жаркая погода, которая пришла в Пермь значительно раньше.

Так, с 1 июня сотрудники Пермской городской службы спасения и Пермского управления гражданской защиты заступают на посты на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу Камы в районе ж/д станции Пермь I, в районе ж/д станции КамГЭС, около Мотовилихинского пруда, а также в Дзержинском районе на берегу Мулянки.

Официально же места отдыха у воды в Перми откроются 15 июня. Это четыре организованных места: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, у Мотовилихинского пруда, на левом берегу Камы в районе ж/д станции КамГЭС и на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды. В связи с капремонтом набережной в Кировском районе пятая точка отдыха возле Камы, как и год назад, будет недоступна для горожан.

С новым главой!

Сразу в двух муниципалитетах Прикамья с 1 июня выходят на работу новые главы. Так, в Чернушинском городском округе к исполнению полномочий приступил экс-прокурор Чернушинского района Артём Трушков. А в Куединском муниципальном округе — избранный депутатами местной думы, бывший председатель Земского собрания района Флорид Бадртдинов.

Желаем им успехов на новом поприще!

Как будем отдыхать в июне и День города

В июне всех ждут длинные выходные. Всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.

В Перми же 12 июня — это ещё и День города. Юбилейный! Трёхсотый!

В администрации Перми ранее уже рассказали о программе празднования 11 и 12 июня. Главные события пройдут на эспланаде и набережной Камы. ЗДЕСЬ можно посмотреть подробнее.

Кроме того, праздничные концерты с участием приглашённых звёзд 12 июня пройдут и разных районах Перми. Всего будет подготовлено более 15 площадок для юбилейных мероприятий. Впрочем, празднование юбилея в июне только начнётся. Интересные события горожан и гостей Перми ждут до сентября!

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