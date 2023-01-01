Максим Артамонов В администрации Перми рассказали о программе празднования Дня города 11 и 12 июня Главные события пройдут на эспланаде и набережной Камы Поделиться Твитнуть

Во время праздничных событий, посвящённых Дню города, в Перми будет задействовано более 15 площадок во всех районах города. Основными событиями станут концерты российских звёзд и театрализованное пиротехническое шоу на Каме. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Перми.

События будут проходить в парках, площадях возле Дворцов культуры. Здесь пройдут спектакли, концертные программы, в том числе и с участием приглашённых «звёзд» всероссийского масштаба.

По традиции праздничные мероприятия начнутся уже 11 июня в 19:00 со встречи Дня города. В этот день на площади перед Театром-Театром выступит певица Zivert.

12 июня юбилейные мероприятия стартуют в 11:30 с церемонии закладки плит на Аллее Доблести и Славы. Далее, через полчаса, в 12:00, на главной сцене перед Театром-Театром начнется большой праздничной концерт, где выступят популярные российские артисты: Александр Айвазов и Татьяна Овсиенко, группа «Невский проспект», Ирина Нельсон и группа «REFLEX», Иван Дмитриенко и Денис Клявер, группы «Artik&Asti» и «Иванушки International». «Новый компаньон» уже писал, сколько денег будет потрачено на их выступление.

В этот же день на городской набережной в 13:00 начнется фестиваль ди-джеев, на котором ожидается выступление известных российских ди-джеей — Filatov & Karas и DJ Smash. Часовое выступление последнего обойдётся в 1,08 млн руб. Праздник завершит театрализовано-пиротехнический спектакль «Рождённые на Каме», в котором будут задействованы прожекторы, водные фонтаны, катера с пиротехникой и выступления певцов.

Полная программа мероприятий доступна по ссылке.

Напомним, по решению городских властей с 00:00 12 июня до 2:00 13 июня 2023 года проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным.

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