За выступление в День города в Перми DJ Smash получит 1,08 млн рублей Его часовой концерт запланирован на набережной Камы Поделиться Твитнуть

Андрей Ширман (DJ Smash)

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Стал известен гонорар музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) за предстоящее выступление в День города в Перми 12 июня 2023 года. Согласно данным портала госзакупок, с исполнителем подписан контракт на часовое выступление на «Фестивале диджеев» на набережной Камы за 1,08 млн руб. Об этом сообщает «Рифей».

Ранее были названы гонорары, которые получат певцы за выступление в Перми на День города. Так, за 50-минутное выступление Ваня Дмитриенко заработает 1,79 млн руб., экс-солисту группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу заплатят 1,06 млн руб., а певцу Александру Айвазову — 312 тыс. руб.

До этого глава Перми Алексей Дёмкин сообщал, что в этом году на празднование Дня города в Пермь приедут Иванушки International, Татьяна Овсиенко и певица Zivert, которая станет хэдлайнером праздничного концерта. Во сколько обойдётся их приезд городской казне, градоначальник не уточнил.

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