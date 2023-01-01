За выступление в День города в Перми DJ Smash получит 1,08 млн рублей
Его часовой концерт запланирован на набережной Камы
Стал известен гонорар музыканта DJ Smash (Андрея Ширмана) за предстоящее выступление в День города в Перми 12 июня 2023 года. Согласно данным портала госзакупок, с исполнителем подписан контракт на часовое выступление на «Фестивале диджеев» на набережной Камы за 1,08 млн руб. Об этом сообщает «Рифей».
Ранее были названы гонорары, которые получат певцы за выступление в Перми на День города. Так, за 50-минутное выступление Ваня Дмитриенко заработает 1,79 млн руб., экс-солисту группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу заплатят 1,06 млн руб., а певцу Александру Айвазову — 312 тыс. руб.
До этого глава Перми Алексей Дёмкин сообщал, что в этом году на празднование Дня города в Пермь приедут Иванушки International, Татьяна Овсиенко и певица Zivert, которая станет хэдлайнером праздничного концерта. Во сколько обойдётся их приезд городской казне, градоначальник не уточнил.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.