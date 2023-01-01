Максим Артамонов В Перми хэдлайнером праздничного концерта ко Дню города станет певица Zivert А на батле диджеев выступит DJ Smash Поделиться Твитнуть

В этом году на празднование дня города в Пермь приедут Иванушки International, Татьяна Овсиенко, Иван Дмитриенко и певица Zivert, которая станет хэдлайнером концерта. Об этом во время прямого эфира заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Чиновник пояснил, что все музыканты уже подтвердили своё участие. Во сколько обойдётся их приезд городской казне, не уточняется.

Кроме этого концерта, в Перми планируются организовать батл диджеев, хэдлайнером которого выступит DJ Smash. Этот батл пройдёт на набережной.

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