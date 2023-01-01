Названы гонорары, которые получат певцы за выступление в Перми на День города Данные появились на портале госзакупок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На портале госзакупок опубликованы гонорары, которые российские артисты получат за выступления на концертах в День города в Перми в 2023 году.

Как сообщает ВЕТТА, за 50-минутное выступление певец Ваня Дмитриенко заработает 1,79 млн руб., экс-солисту группы «Чай вдвоём» Денису Кляверу заплатят 1,06 млн руб., а певцу Александру Айвазову — 312 тыс. руб.

Согласно техзаданию, фонограмма на концертах допускается к использованию только для инструментального сопровождения песен, в выступлениях артистов должна отсутствовать ненормативная лексика.

Ранее глава Перми Алексей Дёмкин сообщал, что в этом году на празднование Дня города в Пермь приедут Иванушки International, Татьяна Овсиенко, Иван Дмитриенко и певица Zivert, которая станет хэдлайнером праздничного концерта. Во сколько обойдётся их приезд городской казне, градоначальник тогда не уточнил.

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