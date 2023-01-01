Елена Синица В Перми 12 июня будет бесплатный проезд на автобусах и трамваях Бесплатным проезд будет с 00:00 12 июня до 2:00 часов 13 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День города — 12 июня — в Перми будет бесплатный проезд на общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал глава Перми Алексей Дёмкин, передаёт ВЕТТА.

Бесплатным проезд будет с 00:00 12 июня до 2:00 часов 13 июня 2023 года, уточняется в документе.

Это должно упростить перемещение жителей и гостей города между местами проведения праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Перми фейерверк ко Дню Победы организует ООО «ФЕНИКС» за 1,07 млн руб. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Госзакупок контракта, заключённого МБУК «Пермская дирекция» с исполнителем.









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