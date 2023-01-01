Алёна Бронникова За фейерверк на День Победы власти Перми заплатят более 1 млн рублей Продолжительность салюта составит 10 минут Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

Константин Долгановский

В Перми фейерверк к Дню Победы проведёт ООО «ФЕНИКС» за 1,07 млн руб. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Госзакупок контракта, заключённого МБУК «Пермская дирекция» с исполнителем.

Согласно документу, компания ООО «ФЕНИКС» обязана оказать услуги по обеспечению запуска высотного фейерверка 9 мая 2023 года в рамках организации праздничных фейерверков, посвящённых присвоению городу Перми звания «Город трудовой доблести» общей продолжительностью не менее 10 минут. Конкурс был размещён на электронной площадке в начале апреля, начальная цена его составляла 1,5 млн руб. После проведения мероприятий исполнитель должен отчитаться перед заказчиком, предоставив информацию на электронном носителе, в том числе не менее 20 фотографий.

«Новый компаньон» опубликовал программу праздничных мероприятий на День Победы. Фейерверк будет запущен в 23:00 с правого берега Камы у Коммунального моста.





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