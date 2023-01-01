Максим Артамонов Власти Перми готовы потратить 2,5 млн рублей на фейерверки в майские праздники Место запуска салютов пока не разглашается Поделиться Твитнуть

Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий объявила аукцион на поиск подрядчика для запуска высотного фейерверка в рамках организации праздничных фейерверков, посвящённых присвоению городу Перми звания «Город трудовой доблести». Речь идёт о майских праздниках — 1 и 9 мая. Информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 2,5 млн руб.

Согласно техзаданию, 1 мая продолжительность праздничного фейерверка составит 7 минут, а в День Победы 9 мая — 10 минут. Фейерверки будут проходить в формате 3D. На запуск первого фейерверка из городского бюджета чиновники выделят 1 млн руб., а второго — 1,5 млн руб.

Время и место праздничных салютов пока не сообщается — его определят за день до запуска.

По условиям контракта, после проведения мероприятий исполнитель должен отчитаться перед заказчиком, предоставив информацию на электронном носителе, в том числе 20 фотографий.

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