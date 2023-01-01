Максим Артамонов Опубликована программа мероприятий на 9 Мая в Перми В городе пройдёт парад, а в конце дня с правого берега Камы будет запущен салют Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В День Победы в Перми состоится традиционный праздничный парад с участием техники, концертные программы и интерактивные площадки. В пресс-службе администрации Перми рассказали о том, какие мероприятия запланированы на 9 мая.

Праздничные события начнутся с возложения цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу в 8:30. Затем, в 10:00, на Октябрьской площади состоится торжественное прохождение войск Пермского гарнизона.

Парад стартует с театрализованного представления. Прохождение войск на Октябрьской площади смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны. Ветеранам традиционно будут предоставлены сидячие места в первых рядах.

С 10:00 до 21:00 на площади перед Театром-Театром пройдёт концертная программа под названием «Родина одна!». В плане мероприятий не уточняется, кто будет выступать в рамках этой программы.

В центральном квартале эспланады возле памятника «Героям фронта и тыла» с 12:00 до 20:00 будут работать тематические и интерактивные площадки, а на набережной — с 14:00.

Праздничный день завершится в 23:00 салютом. Он будет идти 10 минут. Салют запустят с правого берега Камы у Коммунального моста, поэтому его можно будет увидеть с большинства центральных точек города. Всего в праздничные дни запланировано более 160 мероприятий в разных районах города.

Напомним, в связи с репетициями торжественного прохождения войск с 1 по 10 мая изменено движение транспорта в центре города. Из-за монтажа сценической конструкции с 17:00 1 мая до 10 мая нельзя будет проехать по Октябрьской площади по нечётной стороне Комсомольского проспекта (проезд вдоль здания Комсомольский проспект, 29).

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