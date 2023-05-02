Максим Артамонов В центре Перми с 4 мая изменится движение общественного транспорта В городе будут проходить репетиции ко Дню Победы Поделиться Твитнуть

В связи с подготовкой к празднованию Дня Победы с 1 по 10 мая в Перми изменится движение общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 10 и 41 совершают посадку и высадку на временном остановочном пункте «ПНИПУ». Временная площадка находится на чётной стороне Комсомольского проспекта, сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В эти дни будут проводиться репетиции Торжественного прохождения войск. Из-за монтажа сценической конструкции с 17:00 1 мая до 10 мая нельзя будет проехать по Октябрьской площади по нечётной стороне Комсомольского проспекта (проезд вдоль здания Комсомольский проспект, 29).

Как пояснили в мэрии, 4 мая с 19:30 до 23:00 будет перекрыто движение всех видов транспорта на Октябрьской площади. Конечной остановкой маршрутов № 10 и 41 станет «ЦУМ».

Автобусы маршрутов № 50, 51, 60 и 71 будут следовать в объезд перекрываемого участка. По направлению к Каме автобусы проследуют по улицам Луначарского, Газеты «Звезда», Екатерининской, Комсомольскому проспекту. В обратном направлении по улицам Ленина, Газеты «Звезда» и Пушкина.

Автобусы № 14, 33 и 68 будут курсировать по улице Ленина и Сибирской в направлении от «ЦУМа», в направлении центра города — по улице Екатерининской. Маршрут № 71 в направлении м/р Крохалева будет совершать посадку на остановке «Улица Газеты «Звезда» по ул. Пушкина.

Кроме того, 6 и 7 мая c 10:00 до 16:00 во время репетиции парада автобусы № 50 и 51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина.

Конечной остановкой маршрута № 71 временно станет «Кинотеатр «Октябрь».

Маршрут № 60 будет следовать по улицам Попова и Пушкина.

Маршруты № 14, 33 и 68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской.

Трамвайные маршруты будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.

Посмотреть актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта можно на сайте гортранса.

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