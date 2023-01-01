Алёна Бронникова В День Победы изменится движение транспорта в центре Перми Частично перестанут ходить трамваи Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В центре Перми 9 мая из-за предстоящего празднования Дня Победы изменится движение транспорта. В администрации города рассказали, какая часть улиц будет перекрыта.

«На время подготовки Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и проведения культурно-массовых мероприятий 9 мая будет закрыто движение транспорта с 00:00 до 14:00 по Октябрьской площади, а также с 05:00 до 23:00 по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова», — сообщает пресс-служба мэрии в соцсетях.

Администрация Перми

Для прохождения колонны участников на два часа с 10:00 перекроют улицы Попова и Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Пермской. А во время фейерверка на полчаса закроют движение по Коммунальному мосту от ул. Окулова до ул. Борцов Революции — с 22:50 до 23:20.

В этот же день с 5:00 будет перекрыто движение для всех видов транспорта до 14:00, в том числе трамваев до 13:00 по нескольким улицам:

• улицы Пермская, Екатерининская, Луначарского и Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

• ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;

• ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»;

• ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Пермской;

• Комсомольский пр-т от ул. Петропавловской до ул. Революции и по чётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Монастырской.

Запрет на стоянки и остановки будет введён с 00:00 8 мая до 23:00 9 мая по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Борчанинова и до 14:00 9 мая по улицам:

• ул. Борчанинова, Куйбышева, нечётная сторона Комсомольского пр-та от ул. Петропавловской до ул. Ленина;

• ул. Екатерининская, Луначарского и Пушкина от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»;

• ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»;

• ул. Краснова от ул. Пушкина до ул. Газеты «Звезда»;

• Комсомольский пр-т от ул. Пушкина до ул. Революции.

Кроме того, на майские праздники запретят остановку и стоянку всех видов транспорта на Октябрьской площади с 17:00 30 апреля до 10 мая и по Комсомольскому пр-ту от ул. Ленина до ул. Пушкина и по чётной стороне от ул. Ленина до ул. Монастырской с 00:00 6 мая до 14:00 9 мая.

В Перми началась подготовка к празднованию Дня Победы. Город украсят флагами, конструкциями в форме звёзд и декорациями в виде голубей.

Администрация Перми





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