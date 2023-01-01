Максим Артамонов Пермь начали украшать ко Дню Победы В городе появятся флаги, конструкции в форме звёзд и декорации в виде голубей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми начались работы по подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

К 9 мая улицы города украсят 54 больших и малых флаговых конструкции, 80 флагштоков с креплениями, праздничные конструкции в форме звёзд, а также декорации в виде голубей.

У исторических зданий будут установлены стелы «Маршрута трудовой доблести». С их помощью жители и гости города могут познакомиться с историей Перми (в годы войны — город Молотов) в период с 1941 по 1945 год.

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