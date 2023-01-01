Максим Артамонов Новым главой Куединского муниципального округа стал Флорид Бадртдинов Его выбрали депутаты на заседании местной думы Поделиться Твитнуть

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Депутаты думы Куединского муниципального округа определили нового главу — им избран депутат местной думы, бывший председатель Земского собрания района Флорид Бадртдинов. К исполнению полномочий главы он приступит с 1 июня 2023 года. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

На прошлой неделе были определены кандидаты на должность главы Куединского муниципального округа. Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов: Флорида Бадртдинова и начальника Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председателя ТИК Куединского муниципального района Андрея Суслина.

Срок подачи документов на конкурс завершился в начале мая. Всего документы подали шесть человек. Свои программы развития муниципалитета они представили конкурсной комиссии 25 мая.

Напомним, в начале марта прежний глава Куеды Анатолий Верхоланцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Полномочия руководителя муниципалитета до проведения конкурса переданы первому заместителю Верхоланцева Галине Новиковой.

Отметим, сегодня также был избран новый глава Чернушки. Им стал Артём Трушков.

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