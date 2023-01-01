Максим Артамонов На пост главы Куеды претендуют местный депутат и чиновник из Чайковского Руководителя муниципалитета выберут 31 мая Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае определены кандидаты на должность главы Куединского муниципального округа. Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов: экс-председателя Земского собрания района, а ныне депутата Куединской думы Флорида Бадртдинова и начальника Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа, экс-председателя ТИК Куединского муниципального района Андрея Суслина. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Заседание местной думы, на котором депутаты изберут главу, состоится 31 мая.

Срок подачи документов на конкурс завершился в начале мая. Документы подали шесть человек. Свои программы развития муниципалитета они представили конкурсной комиссии сегодня, 25 мая.

Напомним, в начале марта прежний глава Куеды Анатолий Верхоланцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Полномочия руководителя муниципалитета до проведения конкурса переданы первому заместителю Верхлоланцева Галине Новиковой.

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