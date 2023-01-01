Максим Артамонов К конкурсу на пост главы Куеды могут быть допущены шесть кандидатов Руководителя муниципалитета определят в конце мая Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Куединского округа. Документы подали шесть человек. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Предоставленные документы в ближайшее время должна рассмотреть конкурсная комиссия. Она же примет решение о допуске кандидатов к конкурсу.

Кандидаты представят свои программы развития муниципалитета 25 мая.

Напомним, в начале марта прежний глава Куеды Анатолий Верхоланцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Полномочия руководителя муниципалитета до проведения конкурса были переданы первому заместителю Верхлоланцева Галине Новиковой.

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