Глава Куединского муниципального округа Прикамья попросил об отставке
Местная дума рассмотрит заявление 6 марта
Глава Куединского муниципального округа Пермского края Анатолий Верхоланцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Прошение об отставке будет рассмотрено думой Куединского округа 6 марта.
Анатолий Верхоланцев был избран главой Куединского МО в декабре 2019 года. Ранее он занимал пост главы сельского поселения — главы администрации Куединского сельского поселения.
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