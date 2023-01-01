Глава Куединского муниципального округа Прикамья попросил об отставке Местная дума рассмотрит заявление 6 марта Поделиться Твитнуть

Анатолий Верхоланцев

Константин Долгановский

Глава Куединского муниципального округа Пермского края Анатолий Верхоланцев написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Прошение об отставке будет рассмотрено думой Куединского округа 6 марта.

Анатолий Верхоланцев был избран главой Куединского МО в декабре 2019 года. Ранее он занимал пост главы сельского поселения — главы администрации Куединского сельского поселения.

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