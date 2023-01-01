Максим Артамонов Главой Чернушинского городского округа избран бывший прокурор Артём Трушков К исполнению полномочий главы он приступит с 1 июня Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Чернушинского городского округа

Новым главой Чернушинского городского округа Пермского края стал экс-прокурор Чернушинского района Артём Трушков. Такое решение приняли депутаты думы Чернушки. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

К исполнению полномочий главы Трушков приступит с 1 июня 2023 года.

Документы для участия в конкурсе подавали два человека: Артём Трушков и начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского ГО Андрей Молчанов.

Свои программы развития округа кандидаты представили на конкурсе-испытании 25 мая. Планировалось, что нового главу округа депутаты местной думы изберут 8 июня, но это случилось раньше.

Напомним, 30 марта в Чернушке депутаты приняли отставку главы округа Михаила Шестакова. Исполняющим обязанности главы на время конкурсных процедур стала заместитель главы городского округа Елена Омелина.

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