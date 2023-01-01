Максим Артамонов На пост главы Чернушки претендуют прокурор и чиновник местной администрации Нового мэра выберут в начале июня Поделиться Твитнуть

В Чернушке Пермского края 15 мая завершился срок подачи документов на конкурс по отбору кандидатур на пост главы городского округа. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Документы для участия в конкурсе подали два человека: прокурор Чернушки Артём Трушкников и начальник отдела развития сельского хозяйства администрации Чернушинского ГО Андрей Молчанов.

Программы развития округа кандидаты представят на конкурс-испытание 25 мая. Нового главу округа депутаты местной думы планируют избрать 8 июня.

Напомним, 30 марта в Чернушке депутаты приняли отставку главы округа Михаила Шестакова. Исполняющим обязанности главы на время конкурсных процедур стала заместитель главы городского округа Елена Омелина.

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