В Чернушке депутаты приняли отставку главы округа Михаила Шестакова И. о. руководителя муниципалитета стала Елена Омелина Поделиться Твитнуть

Михаил Шестаков

Константин Долгановский

На заседании думы Чернушинского городского округа 30 марта депутаты приняли отставку главы муниципалитета Михаила Шестакова, об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

С 31 марта исполнять обязанности руководителя ГО на период проведения конкурсных процедур будет замглавы городского округа — главы администрации Чернушинского городского округа Елена Омелина.

Напомним, глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков попросил об отставке 27 марта.

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