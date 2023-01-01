Елена Синица
Глава Чернушки Михаил Шестаков решил подать в отставку
Его заявление рассмотрят 30 марта
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Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков попросил об отставке. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Михаил Шестаков направил в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий. Это заявление депутаты должны будут рассмотреть 30 марта.
В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся на следующий день — 31 марта.
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