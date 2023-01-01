Общественный транспорт Перми с 1 июня переходит на летнее расписание Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 1 июня в общественном транспорте Перми вводится летнее расписание. Оно меняется ежегодно по причине сезонного перераспределения пассажиропотока.

Как сообщили в мэрии, в этом году по итогам проведённого анализа было принято решение не уменьшать выпуск на большинстве направлений в связи с ростом пассажиропотока относительно прошлого года. Летнее расписание будет введено только на 25 автобусных маршрутах из 70. Сокращений по трамвайным маршрутам не планируется.

При переходе на летний режим автобусы и трамваи проходят традиционную генеральную уборку, а также усиливаются проверки работы кондиционеров.

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