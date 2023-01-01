В Пермском крае открылся региональный филиал фонда «Защитники Отечества» Поделиться Твитнуть

В Прикамье 30 мая открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества» для оказания консультационной помощи ветеранам СВО. Он расположился в здании Дома офицеров Пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59).

В числе задач филиала фонда — содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Также фонд будет заниматься содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов, помогать в решении бытовых вопросов. При необходимости для подопечных фонда также будут организованы долговременный уход и адаптация жилых помещений под нужды инвалидов. Кроме того, заботой госфонд окружит и семьи погибших в ходе СВО.

«Прошло менее двух месяцев с момента подписания указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям — справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов», — отметила председатель фонда Анна Цивилева.

На открытие филиала были приглашены ветераны боевых действий, участники спецоперации.

Ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Мужества, участвовавший в качестве добровольца в СВО, Андрей Шикалов поблагодарил федеральные и краевые власти за оказываемую помощь на всех уровнях. «Очень правильная инициатива. Бойцам на передовой очень важно чувствовать поддержку, что они не одни, с ними вся страна, и в случае необходимости им смогут помочь и их семьям», — отметил он.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что региональные власти создают все необходимые условия для комплексной поддержки ветеранов СВО и семей военнослужащих, погибших в спецоперации. «Важно, чтобы каждый не остался без внимания и мог получить ответы на все интересующие вопросы в индивидуальном порядке. В этом и состоит задача открывшегося фонда. Уверен, обученные специалисты смогут найти подход к каждому обратившемуся и оказать необходимую помощь и поддержку», — отметил Дмитрий Махонин.

Филиал фонда «Защитники Отечества» возглавил Константин Строгий. Он является офицером с боевым опытом, служил в «горячих точках», более 30 лет работал в правоохранительных органах.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года.

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