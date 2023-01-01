Пермские спасатели начнут дежурить у воды с 1 июня Из-за жары начало их работы перенесли на две недели раньше Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Спасатели в Перми начнут дежурство в популярных местах отдыха у воды до их официального открытия. Причина — жаркая погода, которая пришла в Пермь значительно раньше. Традиционно городские пляжи открываются с 15 июня, а нынче дежурство спасателей начнётся с первого дня лета. Такое поручение дал глава города Алексей Дёмкин, сообщили в ТК «Рифей» пресс-службе мэрии.

С 1 июня сотрудники Пермской городской службы спасения и Пермского управления гражданской защиты заступают на посты на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу Камы в районе ж/д станции Пермь I, в районе ж/д станции «КамГЭС», около Мотовилихинского пруда, а также в Дзержинском районе на берегу Мулянки.

Кроме того, за безопасностью в акватории Камы начинает следить экипаж спасательного катера «Русбот-65н». Он будет курсировать от Кировского до Орджоникидзевского района и обратно.

Официально места отдыха у воды в Перми откроются 15 июня. Это четыре организованных места: на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, у Мотовилихинского пруда, на левом берегу Камы в районе ж/д станции КамГЭС и на левом берегу залива Сылвы в п. Новые Ляды. В связи с капремонтом набережной в Кировском районе пятая точка отдыха возле Камы, как и год назад, будет недоступна для горожан.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.