Елена Синица Рост цен на «коммуналку», госорганы в соцсетях, запрет дронов Какие изменения вступят в силу в декабре Поделиться Твитнуть

В декабре в России вступает в силу ряд законодательных изменений. Грядут перемены и в отдельно взятом Пермском крае. Рассказываем о главных из них.

Повышение цен за «коммуналку»





Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года.





«Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твёрдые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%, — уточнили в федеральном минэке. — Иными словами, средний ежемесячный платёж на одну семью из трёх человек в месяц, при реализации этих тарифных решений, вырастет на 324 руб.».





В министерстве также добавили, что окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта.





В ведомстве объяснили, что перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных услуг для населения. Подчёркивается, что индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.





В ведомстве подчеркнули, что следующая после декабрьской индексация коммунальных тарифов произойдёт не ранее 1 июля 2024 года.





Напомним, в 2022 году с 1 июля цены на услуги ЖКХ уже поднимали в среднем на 4%.





Изменения для семей с приёмными детьми





Дети, находящиеся под опекой в семье, смогут ходить в одно и то же учебное заведение — школу, детский сад. Такой закон вступит в силу со 2 декабря.





Раньше такая возможность законом предусматривалась только для родных братьев и сестёр.





«Опекун, взявший ребёнка на воспитание, принимает на себя огромную ответственность. Задача государства — создавать благоприятные условия для таких семей и помогать им», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.





Госорганы и соцсети





С 1 декабря все госорганы будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях. Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях, а именно ВКонтакте и/или в «Одноклассниках».





Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук, говорят в Госдуме.





Налоговый учёт онлайн





С начала месяца жители смогут встать на налоговый учёт в формате онлайн. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги» с помощью электронной подписи. За счёт этого жители смогут теперь подать заявление или получить свидетельство без посещения налоговой инспекции лично.





Больше практики





Подразумевают новые законы и больший акцент на практическое обучение в учебных заведениях. У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.





Кроме того, уточняется, что образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.





Запрет на дроны





Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование дронов.





В связи с этим приостанавливается выдача разрешений на полёты над территориями населённых пунктов и использование воздушного пространства.





Уточняется, что ответственность за использование беспилотников без разрешения предусмотрена ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).





Напомним, режим базовой готовности был введён в Пермском крае 19 октября. Он означает, что руководство субъекта должно усилить охрану порядка и стратегически важных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, связи и энергетики. Перечень необходимых мер определит глава региона исходя из текущей ситуации и возможных рисков.





Мультимодальные перевозки





С 1 декабря в Пермском крае запустят мультимодальную перевозку пассажиров. Об этом сообщает «Пермская пригородная компания».





Жители Краснокамска смогут сэкономить при проезде до Перми, если будут использовать модель «автобус + электричка». Так, по Краснокамску до железнодорожной станции нужно будет доехать на автобусе. Станция станет пересадочным узлом, откуда можно будет проехать до станции Пермь II.





Таким образом, стоимость билета по полному тарифу из Краснокамска до Перми составит 52 руб., для школьников и студентов — 26 руб.





Старт сезона





Официальное открытие горнолыжного сезона во всесезонном курорте «Губаха» состоится 3 декабря. Однако техническое открытие запланировано уже на 1 декабря. В этот день откроют трассу «Турист», столовую и прокат. Затем, 2 декабря, состоится pre-party с участием группы Remake.

В день официального открытия ожидаются DJ-сет и вечеринка на горе, джиббинг-контест на фигурах для лыжников и сноубордистов и открытие детской школы «Снежинка» на учебном склоне.









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