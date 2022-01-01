Елена Синица
С 1 декабря в Прикамье будет действовать запрет на использование дронов
За нарушение предусмотрена ответственность в КоАП РФ
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Оперштаб по обеспечению базовой готовности Пермского края утвердил протокол, согласно которому с 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование дронов. Об этом сообщают в краевом правительстве.
В связи с этим приостанавливается выдача разрешений на полёты над территориями населённых пунктов и использование воздушного пространства.
Уточняется, что ответственность за использование беспилотников без разрешения предусмотрена ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).
Напомним, режим базовой готовности был введён в Пермском крае 19 октября. Он означает, что руководство субъекта должно усилить охрану порядка и стратегически важных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, связи и энергетики. Перечень необходимых мер определит глава региона исходя из текущей ситуации и возможных рисков.
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