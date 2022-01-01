Максим Артамонов В Пермском крае с 20 октября вводится режим базовой готовности Президент Путин подписал указ Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Оно вводится с 00 часов 20 октября. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим российское правительство и силовые ведомства должны в 3-дневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.





В документе также говорится, что при необходимости в РФ в период действия военного положения могут применяться иные меры, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении».

Кроме того, в восьми регионах России вводится так называемый «средний уровень реагирования». Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим «повышенной готовности».

В Пермском крае будет введён режим «базовой готовности». Это означает, что руководство субъекта должно усилить охрану порядка и стратегически важных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, связи и объектов энергетики. Перечень необходимых мер определит глава региона исходя из текущей ситуации и возможных рисков.











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