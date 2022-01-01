Максим Артамонов
В Пермском крае с 20 октября вводится режим базовой готовности
Президент Путин подписал указ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Оно вводится с 00 часов 20 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, в восьми регионах России вводится так называемый «средний уровень реагирования». Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
В регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится режим «повышенной готовности».
В Пермском крае будет введён режим «базовой готовности». Это означает, что руководство субъекта должно усилить охрану порядка и стратегически важных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, связи и объектов энергетики. Перечень необходимых мер определит глава региона исходя из текущей ситуации и возможных рисков.
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