Елена Синица Горнолыжный сезон в «Губахе» откроется 3 декабря Техническое открытие запланировано на 1 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Официальное открытие горнолыжного сезона во всесезонном курорте «Губаха» состоится 3 декабря. Об этом сообщается в социальных сетях курорта.

При этом техническое открытие запланировано на 1 декабря. В этот день откроют трассу «Турист», столовую и прокат. Затем, 2 декабря, состоится pre-party с участием группы «Remake».





В день официального открытия ожидаются DJ-сет и вечеринка на горе, джиббинг-контест на фигурах для лыжников и сноубордистов и открытие детской школы «Снежинка» на учебном склоне.





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