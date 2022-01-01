Максим Артамонов В 2023 году Пермский марафон пройдёт 2 и 3 сентября Крупнейшее спортивное событие города ежегодно собирает несколько тысяч участников Поделиться Твитнуть

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Пермский марафон в следующем года состоится 2 и 3 сентября. В ближайшее время станут известны и дата регистрации, и трасса, по которой побегут участники. Об этом рассказали организаторы спортивного мероприятия в официальной группе в социальных сетях.

В конце октября городские власти сообщили, что Всероссийская федерация легкой атлетики рекомендовала провести следующий Кубок России по полумарафону в Перми. Он состоится в рамках марафона. Если министерство спорта РФ включит это событие в Календарь официальных стартов на 2023 год.

В этом году марафон прошёл на 3-4 сентября. В нём приняли участие люди из 32 регионов России и Белоруссии.

Впервые Пермский марафон состоялся в 2017 году. С тех пор количество зарегистрированных участников увеличилось почти в два раза. Если в 2017 году их было более 6 тыс. человек, то в 2022 — свыше 11 тыс. человек.

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