Елена Синица
С 1 декабря в Пермском крае запустят мультимодальную перевозку пассажиров
Речь идет о поездках из Краснокамска в Пермь
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С 1 декабря в Пермском крае запустят мультимодальную перевозку пассажиров. Об этом сообщает «Пермская пригородная компания».
Жители Краснокамска смогут сэкономить при проезде до Перми, если будут использовать модель «автобус + электричка». Так, по Краснокамску до железнодорожной станции Краснокамск нужно будет доехать на автобусе. Станция станет пересадочным узлом, откуда уже можно будет проехать до станции Пермь-2.
Таким образом, стоимость билета по полному тарифу из Краснокамска до Перми составит 52 руб., для школьников и студентов — 26 руб.
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