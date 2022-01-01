Елена Синица С 1 декабря в Пермском крае запустят мультимодальную перевозку пассажиров Речь идет о поездках из Краснокамска в Пермь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 декабря в Пермском крае запустят мультимодальную перевозку пассажиров. Об этом сообщает «Пермская пригородная компания».

Жители Краснокамска смогут сэкономить при проезде до Перми, если будут использовать модель «автобус + электричка». Так, по Краснокамску до железнодорожной станции Краснокамск нужно будет доехать на автобусе. Станция станет пересадочным узлом, откуда уже можно будет проехать до станции Пермь-2.





Таким образом, стоимость билета по полному тарифу из Краснокамска до Перми составит 52 руб., для школьников и студентов — 26 руб.

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