Максим Артамонов В Пермском крае все представительные органы начали вести страницы в соцсетях С 1 декабря вступил в силу федеральный закон о госпабликах Поделиться Твитнуть

Как сообщает Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края при региональном парламенте, 100% местных дум Прикамья ведут собственные страницы в соцсетях. Об этом пишет telegram-канал краевого Заксобрания.

Дело в том, что 1 декабря вступают в силу требования ФЗ № 270. Он обязывает госорганы, а также органы местного самоуправления создать и вести официальные страницы в соцсетях. До этого обязательными для органов власти были только сайты.

Как уточнили в Совете представительных органов, в Пермском крае на сегодня думы всех муниципальных образований зарегистрировали страницы в «Одноклассниках» или ВКонтакте.

В этом году для председателей, депутатов и сотрудников аппаратов местных дум прошли семинары по работе в соцсетях. Обучение провели сотрудники краевого Центра управления регионом.

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