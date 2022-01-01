Максим Артамонов Стало известно, на сколько с 1 декабря в Прикамье подорожают свет и газ Тарифы на тепло и воду пока не утверждены Поделиться Твитнуть

По данным министерства тарифного регулирования Пермского края, с 1 декабря индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги установлены единые по всем субъектам РФ в размере 9%. Предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям, утверждённые Правительством РФ в Пермском крае, составляют 2%.

«Таким образом, рост платы за коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года для жителей Прикамья не превысит 11%», — сообщили в ведомстве изданию «АИФ-Прикамье».

В министерстве рассказали о том, какие тарифы уже утверждены. Например, тариф на электрическую энергию для горожан, у которых есть газовые плиты, составит 5,05 руб./кВт*ч, а для владельцев электроплит и сельских жителей — 3,71 руб./кВт*ч. Рост составил 8,8-9,2%.

Цены на природный газ для бытовых нужд вырос на 6,8-6,9%. Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой плиты, плата составит 7,06 руб./куб. м. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели — 5,93 руб./куб. м.

Тариф на мусор составит 117,18 руб. с человека в месяц.

Тарифы на тепло и воду ещё не утверждены. Ожидается, что они увеличатся на 9%.

Напомним, в сентябре стало известно, что Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В пресс-службе минэкономразвития России тогда пояснили, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трёх человек в месяц, при реализации этих тарифных решений, вырастет на 324 руб.

Это уже второе повышение цен на коммуналку за год — с 1 июля цены на услуги ЖКХ уже поднимали в среднем на 4%.

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