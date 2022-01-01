В России с 1 декабря вырастут тарифы на услуги ЖКХ Предельный уровень индексации составит 9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минэкономразвития России.

«Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года для населения по стране не превысит 9%., — уточнили в МЭР. — Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трёх человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 руб».

В министерстве также добавили, что окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта.

В ведомстве объяснили, что перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных услуг для населения. Подчеркивается, что индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

В МЭР добавили, что следующая после декабрьской индексация коммунальных тарифов произойдет не ранее 1 июля 2024 года.

Напомним, в 2022 году с 1 июля цены на услуги ЖКХ уже поднимали в среднем на 4%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.