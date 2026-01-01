Ливень 30 июня стал одним из сильнейших в Перми в XXI веке Метеорологи подводят итоги первого летнего месяца Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

За два с половиной часа в районе ПГНИУ 30 июня выпало 51,3 мм осадков; как пишет паблик «Опасные природные явления Пермского края», это примерно 60% месячной нормы. На метеостанции визит-центра «Егошиха» в тот же день зафиксировано 48,5 мм осадков. Таким образом, ливень последнего июньского дня стал одним из сильнейших для Перми в XXI веке.

По данным метеорологов, ливни стали самыми опасными природными явлениями июня в Пермском крае.

В течение всего месяца на Урале наблюдался циклонический характер погоды, дней без осадков было очень мало. В Пермском крае рекорд по количеству осадков за месяц был установлен в Бисере — 297 мм, почти 300% от нормы. Автор паблика — профессор-метеоролог Андрей Шихов — предполагает, что таких сумм осадков за месяц раньше не фиксировалось вообще ни на одной метеостанции Пермского края.

Также очень много осадков выпало в Кунгуре — 215 мм, в Лысьве — 186 мм, в Кыне — 156 мм, в Губахе — 156 мм, в Октябрьском — 146 мм. Это составляет от 1,8 до трёх месячных норм. На остальной территории осадков было существенно меньше. В Перми выпало всего 89 мм — месячная норма, однако в некоторых районах города подобное количество осадков выпало за одно лишь 30 июня.

Наиболее дождливой была третья декада месяца. На реках края сформировался ряд дождевых паводков: так, сильные дожди 23 и 24 июня на крайнем северо-западе Пермского края и в соседних районах Кировской области вызвали паводок на Верхней Каме с подъемом уровня воды на 2 м в Гайнах. Затем сильные дожди 27 и 28 июня обусловили паводок на Иньве и ее притоках. И, наконец, самые сильные дожди прошли на юго-востоке края 29 и 30 июня. Мощные паводки наблюдаются в бассейне Чусовой и Сылвы. Наконец, 30 июня локальный, но очень сильный ливень прошел в Перми и привел к масштабному затоплению улиц, паводку на малых реках и оползням. Больше всего осадков выпало на северо-востоке Перми, а пересеченный рельеф способствовал более мощному паводку на малых реках и формированию временных водотоков.

«Новый компаньон» писал о последствиях катастрофического ливня и об их ликвидации. Стихия привела к падению дерева в Перми, которое травмировало десятилетнего мальчика.

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