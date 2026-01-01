Мэр Перми заявил о серьёзных повреждениях после мощного ливня На набережной произошли оползни Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей главы Перми

В Перми 30 июня прошёл сильный дождь, вызвавший серьёзные последствия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

По его словам, дорожные и коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии. Сейчас они активно очищают ливневые стоки, откачивают воду с наиболее проблемных участков, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Также проводится уборка поваленных деревьев.

фото из соцсетей главы Перми

На набережной произошли оползни, повреждены элементы благоустройства и зелёные насаждения.

На некоторых участках дорог из-за размытого грунта образовались ямы.

фото из соцсетей главы Перми

Для устранения последствий привлечены дополнительные бригады, доставлена необходимая техника, опасные зоны ограждены. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий.

«При передвижении по городу будьте осторожны: обходите затопленные участки и места проведения ремонтных работ. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим», — написал градоначальник в социальных сетях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что из-за сильного дождя, обрушившегося на краевой центр 30 июня, в районе ж/д станции Пермь I произошло размытие откоса насыпи и частичное затопление ж/д путей. В связи с этим временно приостановлено движение поездов на Горнозаводской ветке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.