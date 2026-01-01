Мэр Перми заявил о серьёзных повреждениях после мощного ливня
На набережной произошли оползни
В Перми 30 июня прошёл сильный дождь, вызвавший серьёзные последствия. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.
По его словам, дорожные и коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий стихии. Сейчас они активно очищают ливневые стоки, откачивают воду с наиболее проблемных участков, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Также проводится уборка поваленных деревьев.
На набережной произошли оползни, повреждены элементы благоустройства и зелёные насаждения.
На некоторых участках дорог из-за размытого грунта образовались ямы.
Для устранения последствий привлечены дополнительные бригады, доставлена необходимая техника, опасные зоны ограждены. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий.
«При передвижении по городу будьте осторожны: обходите затопленные участки и места проведения ремонтных работ. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим», — написал градоначальник в социальных сетях.
Ранее «Новый компаньон» писал, что из-за сильного дождя, обрушившегося на краевой центр 30 июня, в районе ж/д станции Пермь I произошло размытие откоса насыпи и частичное затопление ж/д путей. В связи с этим временно приостановлено движение поездов на Горнозаводской ветке.
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